Koľko stojí Slovensko pomoc Ukrajine? Nový vládny materiál odhalil prekvapivé čísla!

Predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády Ukrajiny Denys Šmyhaľ na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády pri ukrajinskom meste Užhorod v októbri 2024. Foto: TASR

Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajine? To je otázka, ktorá sa vo verejnosti po začiatku vojenského konfliktu často opakuje. Aktuálne údaje z vládneho materiálu prinášajú zaujímavé čísla. Ukazuje sa, že Slovensko napriek pomoci Ukrajine a odídencom z Ukrajiny za stovky miliónov eur dokonca v konečnom dôsledku v rozpočte profituje. Jednak vďaka preplácaniu pomoci z európskych zdrojov, výrazne však aj z daní a odvodov pracujúcich Ukrajincov.

Konkrétne čísla týkajúce sa pomoci Ukrajincom priniesol materiál podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca. Ten pripravil analýzu dopadov a príležitostí z ďalšieho rozširovania Európskej únie, a to hlavne o Ukrajinu. Materiál rezort podpredsedu vlády aktuálne predložil do pripomienkového konania.

A ako to teda s pomocou Ukrajine a odídencom z Ukrajiny vyzerá v reči čísel? Celkové výdavky Slovenska za posledné tri roky, teda od roku 2022 do roku 2024, dosiahli 509 miliónov eur. Prímy z preplatenia časti výdavkov z fondov EÚ a príspevok z Európskeho mierového nástroja dosiahli na druhej strane zatiaľ 424 miliónov eur.

Čisto z tohto pohľadu by tak slovenská štátna kasa bola v mínuse 85 miliónov eur. Faktom však je, že z Európskeho mierového nástroja sme za poskytnutú vojenskú techniku Ukrajine zatiaľ dostali len zhruba 92 miliónov eur, kým celkovo toto preplatenie môže podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR dosiahnuť 327 miliónov eur (vrátane už preplatených 92 miliónov eur). Vyplatenie ďalších prostriedkov však aktuálne blokuje Maďarsko cez právo veta pod rôznymi zámienkami. Použitie zdrojov z mierového nástroja je totiž podmienené jednohlasným súhlasom všetkých členských štátov únie.

Tento výpočet príjmov Slovenska však stále nie je konečný. Značné prostriedky do nášho rozpočtu plynú aj z účasti Ukrajincov na našom trhu práce. Odhadované daňové a odvodové príjmy z práce od zamestnaných utečencov z Ukrajiny ako aj daňové príjmy z ich spotreby za roky 2022 až 2024 dosahujú spolu až 439 miliónov eur.

Ako konkrétne pomáhame?

Hrubé verejné výdavky Slovenska za roky 2022 až 2024 spojené s pomocou odídencom z Ukrajiny dosiahli podľa štátnej analýzy vyše pol miliardy eur, z ktorých bolo vyše 65 percent preplatených z fondov EÚ. Tieto výdavky sa primárne týkali nákladov spojených s prvotným kontaktom s utečencami, príspevkami na bývanie (118 miliónov eur) a nákladmi na začlenenie neplnoletých utečencov do vzdelávacieho procesu (75 miliónov).

„Okrem toho SR poskytlo humanitárnu pomoc priamo na Ukrajine v prvom roku konfliktu. Celkové výdavky spojené s pomocou odídencom z Ukrajiny a vzdelávaním ich detí do septembra 2024 dosiahli 0,41 % HDP, pričom 0,35 % HDP bolo refinancovaných z fondov EÚ,“ uvádza úrad podpredsedu vlády.

Dopláca podľa vás Slovensko na pomoc Ukrajincom? Áno Nie Odoslať odpoveď

Výdavky štátneho rozpočtu boli navýšené aj v dôsledku kapitálových investícií. Slovensko zároveň darovalo vojensky napadnutej Ukrajine vojenské vybavenie, ktorého využiteľnosť u nás už bola podľa vládneho materiálu výrazne obmedzená. „Z Európskeho mierového nástroja SR za poskytnutú vojenskú techniku zatiaľ dostala viac ako 92 miliónov eur a podľa správy NKÚ toto preplatenie môže byť až vo výške 327 miliónov eur (vrátane už preplatených 92 miliónov eur) v závislosti od procesov v EÚ,“ dodáva úrad Petra Kmeca.

Ukrajinci prispievajú do rozpočtu aj daňami

Podľa štátnej analýzy je však pri vyhodnocovaní pomoci Ukrajincom potrebné brať do úvahy aj potenciálne príjmy, ktoré Slovensko z prítomnosti našich susedov získava. „Títo pracovníci prispievajú do ekonomiky nielen cez odvody a dane z príjmu, ale aj prostredníctvom spotreby tovarov a služieb, čo môže podporiť rast domácich podnikov a zvyšovať daňové príjmy z DPH a iných nepriamych daní. Okrem toho, pracovná mobilita môže pomôcť vyrovnať nedostatok pracovnej sily v určitých sektoroch, čo by mohlo zlepšiť produktivitu a podporiť rast ekonomiky,“ uvádza úrad podpredsedu vlády.

Odídenci z Ukrajiny zvyšujú podľa odhadov daňové príjmy slovenského rozpočtu ročne o 0,1 až 0,2 percenta HDP. Najväčší podiel týchto príjmov tvorili daňové a odvodové príjmy z trhu práce, ktoré za spomínané tri roky dosiahli 325 miliónov eur. Po zohľadnení aj ostatných daňových príjmov v podobe daní zo spotreby a ostatných daní dosahujú celkové daňové príjmy za tri predchádzajúce roky spomínaných takmer 440 miliónov eur.