Pohreby patria medzi nepríjemné životné udalosti, ktoré nie sú náročné len pre rodinu, ale aj pre peňaženky zosnulých. V niektorých krajinách si totiž musia pripraviť tisícky eur.
Najnovšia analýza Uitvaartverzekering.nl, ktorá porovnala náklady na poslednú rozlúčku vo viac než dvadsiatich krajinách, odhalila obrovské rozdiely. Zatiaľ čo v niektorých štátoch stojí pohreb len niekoľko stoviek eur, inde sa suma šplhá až nad hranicu 10-tisíc eur.
Kde sú najdrahšie pohreby na svete?
Na čele rebríčka je Holandsko, kde sa priemerné náklady pohybujú od 9 do 11-tisíc eur. Pohrebné služby sú tu až o 40 percent drahšie než pred desiatimi rokmi, pričom najväčšiu položku tvoria poplatky za hrobové miesta. Tie môžu presiahnuť až 7 000 eur, preto čoraz viac ľudí volí lacnejšiu alternatívu – kremáciu.
Vysoké náklady však zaznamenali aj ďalšie krajiny. V Nemecku sa suma pohybuje medzi 6 – 12-tisíc eur, pričom veľkú časť ceny tvoria cintorínske poplatky. V Japonsku sa pohreby pohybujú medzi 6 450 až 9 840 eurami a takmer všetci zosnulí sú tu spopolnení. Podobne drahá je aj Južná Kórea, kde sa kvôli tradičnej trojdňovej smútočnej hostine celkové náklady zvyšujú na vyše šesť až deväťtisíc eur. V Spojenom kráľovstve môžu výdavky prekročiť až 11-tisíc eur, a preto čoraz viac rodín volí jednoduché a lacnejšie formy kremácie.
Sú podľa vás ceny pohrebov na Slovensku vysoké?
Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú krajiny, kde náklady nepresahujú niekoľko tisíc eur. V Indii možno základnú kremáciu zariadiť už za 150 eur, pričom aj nákladnejšie obrady zriedkakedy prekročia hranicu 640 eur. V Maroku sa tradičný islamský pohreb pohybuje od 430 do 1 280 eur, keďže kremácia je zakázaná.
Podobná situácia je aj v Turecku, kde cena vychádza na 630 až 1 260 eur. V Brazílii sa suma pohybuje od 660 do 1 230 eur, hoci vo veľkých mestách ako São Paulo či Rio sú ceny podstatne vyššie. Aj Rusko patrí medzi najlacnejšie štáty s priemernými nákladmi medzi 680 a 860 eur, kde stále prevláda ortodoxná tradícia pochovávania.
Pripravili sme pre vás aj prehľadnú tabuľku, v ktorej nájdete priemerné sumy za pohreb v jednotlivých krajinách, ako aj pomer klasických pohrebov a kremácií.
Zo štúdie vyplýva, že v mnohých krajinách ceny pohrebov rastú rýchlejšie ako inflácia. Trendom je preto čoraz častejšia kremácia, ktorá v mnohých štátoch predstavuje cenovo dostupnejšie riešenie. Zatiaľ čo v Holandsku či Nemecku môže pohreb stáť niekoľko mesačných výplat, v Indii alebo Maroku ide často o sumu, ktorú si môže dovoliť väčšina rodín.