Koľko dá štát zarobiť ľuďom? Kamenický prezradil kľúčovú informáciu o nových dlhopisoch!

Aktualizované Minister financií SR Ladislav Kamenický počas brífingu na tému: Dlhopisy pre ľudí - oznámenie o stanovení úrokových výnosov. Foto: SITA

Pripravované vydanie nových štátnych dlhopisov pre bežných ľudí sa postupne blíži. Po oznámení názvu nových dlhopisov, a to Investor a Patriot, je aktuálne známa aj kľúčová informácia pre potenciálnych investorov. A to výška úrokovej sadzby.

Úrokový výnos predstavuje pri dlhopisoch formu odmeny pre investora. Pri pripravovaných štátnych dlhopisoch pre bežných ľudí je dôležité aj to, že výnosy z týchto dlhopisov budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb a pri predaji na primárnom trhu bude tento nákup oslobodený od poplatkov.

Minister financií Ladislav Kamenický na pondelkovej tlačovej besede informoval, že výnosy z pripravovaných dlhopisov pre bežných investorov budú stanovené na úrovni 3 a 3,3 % p.a. Tento výnos bude garantovaný a vyplácať sa bude každoročne. Prvý z výnosov bude platiť pre dlhopisy s názvom Investor so splatnosťou dva roky a druhý, vyšší výnos, pre dlhopis s názvom Patriot, ktorý bude mať splatnosť štyri roky.

Predaj týchto dlhopisov by sa mal spustiť v pondelok 3. marca a plánovaný je maximálne do 31. marca, alebo do skoršieho vypredania obidvoch emisií.

Štát chce získať stovky miliónov eur

Štát plánuje z emisií nových dlhopisov získať spolu 400 miliónov eur, a to po 200 miliónov z každého zo spomínaného dlhopisu. Riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniel Bytčánek na tlačovej besede priblížil, že v prípade veľkého záujmu o dlhopisy by sa mohla ich emisia navýšiť ešte o ďalších 100 miliónov eur.

Záujemcovia o túto formu investovania by podľa Ladislava Kamenického nemali váhať, pretože v tomto roku to bude jediná takáto emisia dlhopisov. Ak ju štát vyhodnotí ako úspešnú, minister financií pripúšťa jej zopakovanie možno v budúcom roku.

Do predaja sa zapojí päť bánk

A ako sa bude možné k týmto dlhopisom dostať? Kúpiť si ich záujemcovia budú môcť v sieti vybraných piatich bánk na Slovensku. Ponúkať ich budú ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a VÚB. Minimálna veľkosť nákupu každého dlhopisu bude stanovená na 1000 eur.

Základné informácie o nových dlhopisoch pre bežných ľudí, ale aj prvé konkrétne podrobnosti zverejnil štát aj na novej osobitnej webovej stránke dlhopisypreludi.sk. Pre záujemcov sú na nej k dispozícii základné informácie o pripravovaných dlhopisoch, obchodné miesta, ale aj možné riziká tejto investičnej príležitosti.