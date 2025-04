Koaličný spor o transakčnú daň sa vyostruje: V ohrození sú aj trináste dôchodky, minister Tomáš zmeny odmieta!

Aktualizované Minister životného prostredia Tomáš Taraba a predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že zrušenie transakčnej dane si vie predstaviť, ak sa výpadok príjmov vykryje zmenami v energopomoci aj trinástych dôchodkoch. Šéf rezortu práce Erik Tomáš to však odmieta. Národniarom pripomína, že s transakčnou daňou aj nastavením trinástych dôchodkov súhlasili.

Vo vládnej koalícii eskaluje ďalší spor. Predseda SNS Andrej Danko totiž tvrdí, že urobí všetko pre to, aby sa transakčná daň zrušila. Ďalší nominant národniarov, minister životného prostredia Tomáš Taraba, v nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo povedal, že si zrušenie transakčnej dane vie predstaviť, ak sa úspory nájdu v energopomoci a aj v trinástych dôchodkoch.

„Transakčná daň vie dnes byť nahradená z môjho pohľadu dvomi vecami. Po prvé, keď sa urobí poriadok v oblasti trinásteho dôchodku, že jeho nárast bude naviazaný na reálnu mzdu, pretože z tých sa prispieva do Sociálnej poisťovne, tak sa ušetria tam peniaze a po druhé adresná pomoc pre ceny energií,“ tvrdí Taraba. Ak si podľa neho vláda urobí „domácu úlohu“ v týchto dvoch oblastiach, výpadok zo zrušenia transakčnej dane môže byť vykompenzovaný.

Minister práce Erik Tomáš, ktorý je zároveň aj podpredsedom strany Hlas-SD, však s akýmikoľvek zásahmi do trinásteho dôchodku nesúhlasí. Hovorí dokonca o tom, že prípadné hlasovanie o zrušení transakčnej dane v parlamente by malo byť spojené s hlasovaním o dôvere vláde.

Tomáš pripomína, že Andrej Danko, ako aj celá SNS, s transakčnou daňou súhlasili, keďže ich zástupca bol súčasťou konsolidačného tímu. Rovnako súhlasili aj so súčasným nastavením trinásteho dôchodku, ktorý bol súčasťou Programového vyhlásenia vlády.

Pokoj v koalícii dlho netrval

„Andrej Danko dokonca osobne so mnou predstavoval 13. dôchodok po schválení v parlamente. Takže mňa len mrzí, že po tom, čo došlo k upokojenie vnútri koalície, sa opäť nejakým spôsobom začína tento pokoj narúšať, čo opäť bude znervózňovať občanov na Slovensku a čo bude nahrávať súčasnej opozícii,“ povedal v pondelok minister práce.

Tomáš si zároveň myslí, že akýkoľvek zákon, ktorý by niekto z koalície chcel presadiť s pomocou opozície, by mal premiér spojiť s hlasovaním o dôvere vláde. Narážal tak na Dankove vyjadrenia, že ak sa mu zrušenie transakčnej dane nepodarí dohodnúť v koalícii, predloží návrh na jej zrušenie do parlamentu sám. „Inak to naozaj nejde. Jednoducho, hlasovanie s opozíciou o akomkoľvek zákone je porušením koaličnej dohody a to pán Danko veľmi dobre vie,“ vyhlásil Tomáš.

Pri problémoch s transakčnou daňou by sa mali podnikatelia podľa ministra práce obrátiť na opozíciu, ktorá katastrofálny stav verejných financií spôsobila a aj preto sa musela táto daň podľa jeho slov zavádzať.

Minister financií Ladislav Kamenický je podľa vlastných slov pripravený naďalej diskutovať s koaličnými partnermi a vysvetľovať im potrebu aj nastavenie konsolidácie. S Andrejom Danko konflikt nechce. Ak by však predseda SNS prišiel s iniciatívou na zrušenie transakčnej dane do parlamentu bez dohody v koalícii a spoliehal sa na podporu opozície, išlo by o porušenie koaličnej zmluvy.

Kamenický tiež upozorňuje na koaličnú dohodu

„Za mňa je to porušenie koaličnej dohody. Myslím, že takto by sa to nemalo robiť. Ja som minister financií, Andrej Danko je šéf koaličnej strany. Ja si ho vážim, my máme dokonca priateľské vzťahy. Za mňa môžem povedať, že ja musím vysvetľovať to, že 700 miliónov eur sa nedá škrtnúť a nedá sa potom skonsolidovať 2,7 miliardy eur na budúci rok,“ upozornil minister financií podľa agentúry TASR pred pondelňajším rokovaním vlády s tým, že zrušenie transakčnej dane by predstavovalo v konsolidácii krok späť.