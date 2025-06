Slobodu a demokraciu oslávime už tento rok v práci: Koalícia sa dohodla na zrušení ďalšieho voľného dňa!

Aktualizované Na snímke zľava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas tlačovej konferencie ku konsolidácii verejných financií v októbri 2024. Foto: TASR

Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na riešení transakčnej dane. Koalícia je pripravená na návrh SNS zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane a v utorok (3. 6.) na rokovaní Národnej rady (NR) SR podporiť tento návrh v prvom čítaní. V pondelok o tom informovali predsedovia koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a Andrej Danko (SNS).

„Vládne strany si uvedomujú potrebu nahradiť výpadok z príjmov štátneho rozpočtu na rok 2025 s cieľom zabezpečiť úspešný priebeh nevyhnutnej konsolidácie verejných financií. Vládne strany, inšpirujúc sa podnetom zamestnávateľov znížiť počet voľných dní spojených so štátnymi sviatkami, súhlasia s tým, aby v roku 2025 štátny sviatok 17. novembra a v nasledujúce roky nebol spojený s dňom pracovného pokoja. Štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu nebude teda zrušený,“ uviedla koalícia.

Vláda je rovnako pripravená rokovať o podobnom postupe ešte pri jednom štátnom sviatku, a to počnúc rokom 2026.

Súhlasíte so zrušením pracovného voľna počas štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. novembra? Áno Nie 18.75 % 81.25 % Hlasovalo: 16

Vyhlásenie koalície zároveň naznačuje, že zrušenie transakčnej dane pre niektoré skupiny podnikateľov by sa mohlo stať realitou. Spomínaný návrh poslancov za SNS pod vedením Andreja Danka totiž počíta so zrušením transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur. Účinnosť je navrhovaná od 15. októbra tohto roka.

Otázkou však zostáva, či návrh národniarov prejde legislatívnym konaním bez zmien. Aktuálne o ňom parlament bude hlasovať v prvom čítaní, následne budú môcť poslanci do neho zapracovať zmeny.