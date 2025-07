Klientom Slovenskej sporiteľne hrozia problémy: Môžu stratiť prístup do Georgea!

Foto: facebook.com/Slovenská sporiteľňa (úprava oPeniazoch.sk)

Slovenská sporiteľňa upozorňuje svojich klientov na dôležitú povinnosť, ktorú im ukladá zákon. Ak ste klientom najväčšej banky na Slovensku, skontrolujte svoj e-mail alebo správy, či ste nedostali výzvu na aktualizáciu údajov. Ak túto povinnosť nesplníte, hrozí vám strata prístupu do internet bankingu George.

Slovenská sporiteľňa o prípadných nepríjemnostiach pre klientov informuje priamo na svojom webe. „Ak ste dostali od nás email, SMS či push notifikáciu so žiadosťou o aktualizáciu svojich klientskych údajov v Georgeovi, prosíme vás, aby ste vyplnenie dotazníka neodkladali. Bez aktuálnych údajov nám zákon neumožňuje poskytovať vám všetky naše služby, ako napríklad prístup do Georgea,“ uvádza SLSP.

Správy od bánk a iných inštitúcií v mnohých prípadoch ignorujeme. Tu sa vám to ale nemusí vyplatiť.

Povinnosť podľa zákona, nie podľa banky

Aktualizácia údajov vyplýva zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, známeho ako AML zákon. Banky sú povinné pravidelne kontrolovať a aktualizovať údaje o svojich klientoch v rámci tzv. princípu „Poznaj svojho klienta“ (Know Your Customer – KYC). Ide o súbor opatrení, ktorých cieľom je znížiť riziká prania špinavých peňazí, financovania terorizmu či porušovania medzinárodných sankcií.

Prečo banka údaje kontroluje?

V rámci AML zákona je Slovenská sporiteľňa povinná:

identifikovať a overovať totožnosť klientov,

zisťovať účel obchodného vzťahu, pôvod peňazí a plánované transakcie,

priebežne monitorovať obchodný vzťah,

aktualizovať klientske údaje v pravidelných intervaloch.

Dostali ste od SLSP výzvu na aktualizáciu údajov? Áno Nie Nie som klientom SLSP Odoslať odpoveď

Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetkých klientov, teda na fyzické aj právnické osoby. Ak klient neaktualizuje včas svoje údaje, banka má podľa zákona právo obmedziť mu poskytovanie služieb, vrátane prístupu do internet bankingu či vykonávania transakcií. Banka tiež môže odmietnuť uzatvoriť nový obchodný vzťah alebo ho dokonca ukončiť.

Ako si overiť a aktualizovať údaje?

KYC formulár nájdete priamo vo svojom Georgeovi – či už v mobilnej aplikácii, na webe alebo v službe Business24. V prípade, že sa vo vašich údajoch nič nezmenilo, postačí kliknúť na „Predĺžiť“. Ak údaje potrebujete aktualizovať, formulár vám nezaberie viac ako pár minút.

Kde presne nájdete tento formulár?

Webový George: Nastavenia (ozubené koliesko) → O vás

Mobilná aplikácia George: Hlavná stránka → Profil (panáčik) → Vaše klientske údaje

Business24: Nastavenia → Detail nastavení → Povinné údaje o firme

Ak ste výzvu na aktualizáciu údajov dostali, neodkladajte to. Vyplnenie formulára je jednoduché a môže vám ušetriť nepríjemnosti s prístupom k vlastným financiám. O pomoc s vyplnením údajov môžete požiadať aj priamo v pobočke Slovenskej sporiteľne.

Výzvy môžu prísť aj klientom ostatných bánk

Povinnosť overovať a aktualizovať klientské údaje sa netýka len Slovenskej sporiteľne, ale všetkých bánk na Slovensku. Banky preto klientov pravidelne vyzývajú, aby doplnili informácie o sebe, príjme či účele používania účtu – upozorňujú na to cez internetbanking, mobilné aplikácie, e-maily aj SMS. Dôležité je dávať si pozor na falošné výzvy či podvodné odkazy – údaje by sa mali aktualizovať výlučne po prihlásení do oficiálneho internetbankingu alebo mobilnej aplikácie banky, nikdy nie cez linky v e-mailoch alebo správach.