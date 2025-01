Klenotnícka firma Richemont zvýšila tržby o desatinu: Očakáva obrat na trhu

Vlajka Švajčiarska. Foto: unsplash.com/ Ronnie Schmutz

Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka rast tržieb o desatinu, napriek tomu, že v Ázii sa jej nedarilo. V ďalších regiónoch však vykázala výrazné zvýšenie tržieb. Zároveň uviedla, že výsledky v kľúčovom kvartáli, ktoré vysoko prekonali očakávania, by mohli signalizovať obrat na trhu s luxusným tovarom. Informuje agentúra Reuters a portálu spravodajskej televízie CNBC.

Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Chloé či Piaget, vo štvrtok zverejnila, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahla tržby na úrovni 6,2 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 10 %.

Výsledky tak vysoko prekonali odhad analytikov, ktorí očakávali rast tržieb iba o 1 %. Spoločnosť predpokladá, že nečakane prudký rast tržieb v hlavnom období, ktoré zahrnuje vianočné sviatky, by mohol naznačovať obrat smerom k lepšiemu po tom, ako v predchádzajúcich kvartáloch tržby mierne klesali.

Richemont vykázal rast tržieb vo všetkých regiónoch s výnimkou Ázie a Tichomoria, kde klesli o 7 %. V rámci tohto regiónu tržby výrazne ovplyvnila kontinentálna Čína spolu s Hongkongom a Macaom. Na tomto trhu klesli tržby švajčiarskej klenotníckej firmy o 18 %. Na druhej strane, v regiónoch, kde sa tržby zvýšili, predstavoval ich rast dvojciferné hodnoty.