Keď sa pracovať jednoducho neoplatí: Na Slovensku sa opäť dvíha vlna odchodov do predčasného dôchodku!

Aj začiatok tohto roka priniesol po niekoľkých pokojnejších mesiacoch veľký záujem pracujúcich o odchod do predčasného dôchodku. Podľa údajov Sociálnej poisťovne využili túto možnosť tisíce pracujúcich. Na Slovensku sa totiž podľa analytikov mnohým seniorom neoplatí zostať zamestnaný, chodiť do práce a poberať mzdu.

Možnosť odchodu do predčasného dôchodku po 40 rokoch výrazne zvýšila záujem o túto dávku, najmä v roku 2023. Napriek dočasnému útlmu začiatkom roka 2024, májové sprísnenie podmienok vlani opäť zvýšilo počet žiadostí tesne pred účinnosťou tejto zmeny. Zdá sa však, že ani sprísnenie podmienok nestačí na to, aby predčasný odchod do penzie využívali každý mesiac tisícky ľudí.

V januári a februári tohto roka eviduje Sociálna poisťovňa podľa zverejnených štatistík takmer 8-tisíc novopriznaných predčasných dôchodkov. Je ich dokonca viac ako starobných dôchodkov, ktorých bolo priznaných len zhruba 6-tisíc. Za posledné štyri mesiace minulého roka bol pritom počet novopriznaných predčasných dôchodkov nižší ako tisíc každý mesiac.

Analytici zo združenia Dáta bez pátosu poukazujú na skutočnosť, že na Slovensku sa mnohým seniorom neoplatí zostať zamestnaný, chodiť do práce a poberať mzdu. „Minister práce a sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš síce podmienky po šialenom kroku predchodcu Krajniaka upravil/prestavil, ale nie tak, aby to seniorov do predčasného dôchodku prestalo lákať,“ uviedli na sociálnej sieti.

Zároveň upozorňujú, že priemerný novopriznaný predčasný dôchodok je vo výške 770 eur. Ak k tomu pridáte 50 eur mesačne z 13. dôchodku, vyjde vám v čistom mesačne 820 eur. „A nemusíte ráno vstať do práce,“ dodávajú analytici.

Predčasných penzistov lákajú výhodné podmienky

Nával žiadostí o predčasný starobný dôchodok spustili veľkorysé opatrenia predchádzajúcich kabinetov. Podľa nich totiž mohol o predčasný dôchodok žiadať ktokoľvek, kto odpracoval 40 rokov a nemusel ani dosiahnuť dôchodkový vek. Navyše penalizácia voči klasickému dôchodku a ďalšie nastavenia výpočtu aj kvôli štedrej valorizácii boli najmä do konca roka 2023 pre seniorov veľmi výhodné.

Štát sa však vlani rozhodol sprísniť podmienky pre priznanie predčasných dôchodkov. Stalo sa tak na návrh ministra práce Erika Tomáša, a to s účinnosťou od 15. mája 2024. Tou najzásadnejšou zmenou bolo to, že sa zvýšila penalizácia za predčasný odchod do dôchodku krátením sumy dôchodku z 0,3 percenta na 0,5 percenta za každý mesiac do riadneho dôchodkového veku.

Masívne odchody do predčasného dôchodku majú svoj dopad aj na rastúce výdavky na dôchodky. Kým v roku 2023 vynaložil štát na predčasné dôchodky zhruba 144 miliónov eur, v minulom roku to už bolo viac ako 461 miliónov eur. Len za prvé dva mesiace tohto roka štát vynaložil na tento druh dôchodkovej dávky zhruba 70 miliónov eur.