KDH navrhuje zákaz freespinov v hazardných hrách: Zmeny majú chrániť hráčov pred závislosťou

Zákaz poskytovania takzvaných freespinov (voľných zatočení) a iných mechanizmov bezodplatnej účasti v hazardnej hre by mal posilniť ochranu spotrebiteľa a prispieť k prevencii patologického hráčstva. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hazardných hrách predloženým poslancami opozičného KDH na rokovanie Národnej rady (NR) SR.
„Bezodplatné herné kolá, tzv. freespin, predstavujú marketingový nástroj, ktorý umožňuje predlžovať hru aj v čase, keď hráč už vklad vyčerpal, čím sa zvyšuje expozícia rizikovému správaniu a riziko vzniku závislosti. Bezodplatné herné kolá stimulujú tzv. near-miss efekt (pocit blízkej výhry) a vytvárajú mylný dojem, že hranie je bezrizikové, čo je v priamom rozpore s princípmi zodpovedného hrania,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.
Prevádzkovatelia hazardných hier využívajú podľa KDH freespiny ako nástroj na lákanie nových hráčov a udržanie tých existujúcich, a to často bez jasného informovania o dlhodobých rizikách. Navrhovaný zákaz by mal zamedziť obchádzanie existujúcich limitov prostredníctvom „bezplatných“ herných mechanizmov, ktoré v skutočnosti podľa predkladateľov fungujú ako skryté finančné stimuly na pokračovanie v hre.
Opoziční poslanci v dôvodovej správe skonštatovali, že opakovaná expozícia freespinom znižuje psychologickú bariéru k vkladu vlastných prostriedkov a zvyšuje prechod od príležitostného hrania k problémovému správaniu.
Novela by mala prispieť k zníženiu motivácie k nadmernému hraniu prostredníctvom zákazu freespinov, posilneniu prevencie a včasného uvedomenia si finančných strát zo strany hráčov, zvýšeniu transparentnosti a dôvery verejnosti v regulačné mechanizmy a k zníženiu nákladov spoločnosti spojených s liečbou patologického hráčstva.