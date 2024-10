KDH navrhne, aby daň z finančných transakcií neplatili neziskové organizácie

Foto: TASR/Lukáš Mužla

Daň z finančných transakcií podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) úplne ohrozí pomoc núdznym ľuďom. Hnutie preto predloží pozmeňovací návrh v mene opozičných strán, aby daňovníkmi dane z finančných transakcií neboli neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré svojou činnosťou v sociálnej oblasti do istej miery suplujú štát. Informovali o tom v utorok na brífingu v Národnej rade (NR) SR poslanci hnutia.„Podávame pozmeňovací návrh, ktorý sme pripravili naprieč celou opozíciou, aby daň z finančných transakcií neplatili občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti (a nimi zriadené organizácie), účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, organizácie s medzinárodným prvkom a Slovenský Červený kríž,“ priblížil Marián Čaučík (KDH).

Neziskové a mimovládne organizácie podľa Čaučíkových slov denne oslovujú poslancov hnutia s tým, že budú mať s daňou z finančných transakcií problém. „Príkladom je mládežnícka organizácia, ktorá si vypočítala, že na transakčnej dani, ktorá doteraz nebola, by stratili okolo 7000 eur ročne. To je asi tretina toho, čo dostanú z asignácie 2 % dane, ktorá bude pravdepodobne takisto veľmi zúžená pre rodičovský príspevok,“ povedal Čaučík. „Vládne zdražovanie sa dotkne všetkých, ale zvlášť to pocíti aj 950 000 občanov našej republiky, kde patria seniori, jednorodičovské domácnosti, zdravotne postihnutí a ďalší,“ doplnila poslankyňa Andrea Turčanová (KDH). Ohrozené budú napríklad aj zariadenia pre seniorov či útulky pre bezdomovcov. Nová daň z finančných transakcií spolu so zdražovaním potravín a energií im zoberie tisíce, respektíve desaťtisíce eur. „Už dnes majú problém s personálom pre nízke platové ohodnotenie,“ dodala poslankyňa NR SR.