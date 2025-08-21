Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)

Ceny potravín naprieč Európou sa výrazne líšia a niekedy sú veľké rozdiely aj v rámci jednej krajiny. Oplatí sa nakupovať na Slovensku alebo vás bežný nákup vyjde lacnejšie u našich susedov? Porovnali sme pre vás ceny základných položiek v košíku.
Portál Euronews zverejnil nový „Grocery Index“ Deutsche Bank, ktorý ukazuje, v ktorých európskych mestách si za bežný nákup potravín poriadne priplatíte a kde vás rovnaký nákup vyjde len tretinu ceny oproti New Yorku. Toto mesto totiž slúži ako základ porovnávania.
Index vznikol na základe údajov z Numbeo a porovnáva ceny typického nákupného košíka – vrátane mlieka, chleba, vajec, ovocia či mäsa. Základná hodnota je nastavená na 100 bodov (ceny v New Yorku). Hodnota nad 100 znamená vyššie ceny, nižšia naopak lacnejší nákup.
Švajčiarsko a Nórsko patria k najdrahším krajinám
Ženeva (106 bodov) je v roku 2025 najdrahším mestom na svete, pokiaľ ide o nákup potravín. Typický nákup, ktorý by v New Yorku stál 100 eur, vás tu vyjde na 106 eur. Zürich (103 bodov) je tesne za ňou a obe švajčiarske mestá sú jediné v Európe, kde sú potraviny drahšie ako v USA.
Na treťom mieste je Oslo (78), za ním nasleduje Paríž (71) a Luxemburg (66). Tieto mestá uzatvárajú päticu najdrahších európskych lokalít pre bežný nákup.
Na opačnom konci rebríčka dominujú Budapešť a Varšava, obe s indexom 37. To znamená, že nákup potravín v týchto mestách je až o 63 percent lacnejší než v New Yorku. V prepočte, za rovnaký nákup by ste v týchto mestách zaplatili len 37 eur.
Nakupujete potraviny aj v okolitých krajinách?
Medzi najlacnejšie európske mestá patria aj:
- Istanbul (39)
- Praha (42)
- Lisabon (44)
- Atény a Madrid (46)
- Barcelona (49)
- Rím (51)
- Birmingham (51)
- Berlín (55)
Aké sú ceny u našich susedov?
Na základe údajov z webu Numbeo sme pre vás pripravili prehľadnú tabuľku cien potravín na Slovensku a v okolitých krajinách, ktoré často navštevujeme. Zamerali sme sa na priemerné ceny v rámci celej krajiny, pretože výsledná suma nákupu v rôznych mestách by bola mierne odlišná.
Ako môžete vidieť, ceny nákupov sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Kým na Slovensku by ste za takýto košík zaplatili 51,35 eura, v Poľsku by to bolo len 40,57 eura. Naopak, rovnaký nákup by vás vyšiel najdrahšie vo Švajčiarsku, kde by bola výsledná cena až 129,27 eura. Druhá najvyššia cena je v susednom Rakúsku, konkrétne 76,97 eura.