Budúcnosť slovenského dôchodkového systému je neistá, preto nie je ničím nezvyčajným, že ľudia hľadajú aj iné možnosti. To platí o senioroch z celého sveta, ktorí nemajú problém presťahovať sa za lepšími podmienkami aj do úplne inej krajiny.
Stále viac ľudí hľadá krajinu, kde si môžu užiť pokojné roky života s príjemným podnebím, kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a rozumnými nákladmi na život. Podľa najnovšej správy Global Retirement Report 2025 od spoločnosti Global Citizen Solutions sa koncept medzinárodného dôchodku mení na skutočný trend. Mnohé štáty dnes seniorom ponúkajú atraktívne vízové programy, daňové výhody a vysokú kvalitu života.
Správa Global Retirement Report 2025 prináša najkomplexnejšiu analýzu migračných ciest dôchodcov s pasívnym príjmom a držiteľov dôchodkových víz po celom svete. Hodnotila 44 krajín sveta, pričom ich porovnávala na základe 20 ukazovateľov v šiestich oblastiach. Ide napríklad o byrokraciu, mobilitu, ekonomiku, daňový systém, kvalitu života alebo bezpečnosť.
Viete si predstaviť, že by ste strávili svoj dôchodok niekde v zahraničí?
Cieľom bolo určiť, kde sa seniorom žije najlepšie, ak sa rozhodnú stráviť dôchodok mimo svojej rodnej krajiny. Toto sú hlavné zistenia reportu:
- Európa a Amerika dominujú – ponúkajú dve tretiny všetkých programov, no rastie aj počet atraktívnych možností v Ázii a Afrike.
- Kvalita života je rozhodujúca – až 70 % krajín dosahuje nadpriemerné skóre v oblasti zdravotnej starostlivosti, životného prostredia a spokojnosti obyvateľov.
- Cesta k občianstvu – 93 % krajín ponúka jasné podmienky získania občianstva a väčšina umožňuje dvojité občianstvo.
- Daňové výhody pre dôchodcov – 61 % krajín poskytuje znížené alebo nulové dane z dôchodkov, 50 % nemá daň z majetku či dedičstva.
- Dostupnosť – viac ako polovica krajín vyžaduje mesačný príjem do 2 000 €, a podobne nízke sú aj poplatky za víza.
Kde sa žije dôchodcom najlepšie?
Pozrite si rebríček TOP 10 najlepších krajín na strávenie dôchodku v zahraničí podľa spomínaného reportu. Až sedem krajín sa nachádza v Európe, čím sa táto možnosť stáva reálnejšou aj pre mnohých slovenských dôchodcov.
Európske krajiny dominujú rebríčku vďaka kombinácii zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti a kvality života. Najmä Portugalsko, Španielsko a Rakúsko ponúkajú dôchodcom teplé podnebie, kvalitné služby a jednoduché podmienky pre získanie trvalého pobytu. Zaujímavosťou je, že až polovica krajín umožňuje získať občianstvo do 5 rokov, čo robí z Európy atraktívny cieľ nielen pre dôchodcov, ale aj pre investorov či digitálnych nomádov.
Medzi TOP 10 krajín sa dostali aj krajiny Latinskej Ameriky ako Uruguaj a Čile, ktoré sú bezpečné a ekonomicky stabilné. Mimo desiatich najlepších krajín, naopak, skončili aj ázijské krajiny ako Thajsko či Malajzia, ktoré sú obľúbené pre dostupné náklady a teplé podnebie.
Správa ukazuje, že dôchodcovia čoraz častejšie hľadajú:
- bezpečie a stabilitu – 60 % krajín má nadpriemerné skóre v bezpečnosti,
- dostupnosť zdravotnej starostlivosti – hlavný dôvod, prečo dominujú európske krajiny,
- možnosti pre rodinu – 93 % krajín umožňuje zobrať so sebou deti alebo rodičov,
- daňovú optimalizáciu – pre bohatších dôchodcov zostáva kľúčovým faktorom.
Ak snívate o dôchodku pri mori, v horách alebo na tropickom ostrove, realita je možno bližšie, ako by ste čakali. Podľa Global Retirement Report 2025 sa svet dôchodcov mení a pribúda čoraz viac aktívnych seniorov, ktorí chcú žiť naplno, objavovať nové krajiny a pritom sa cítiť bezpečne.