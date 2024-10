Kažimír: Vždy je lepšie poistiť sa, než neskôr banovať (komentár)

KOMENTÁR Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Foto: TASR

Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska

Minulý týždeň sa rozhodnutie o znížení úrokových sadzieb mohlo mnohým zdať už vopred ako samozrejmosť. Pre mňa ním určite nebolo. Rozhodnutie pripojiť sa konsenzu bolo namieste a správne.

Samotné zníženie sadzieb sa dá označiť ako „poistka,“ ako krok, ktorý posilňuje dôveru. Ani zďaleka to neradno vnímať ako signál, že máme nad infláciou vyhraté.

Osobne by som bol komfortný aj s variantom, keď by sme boli počkali a na našom októbrovom stretnutí minulý týždeň sadzby neznížili. Zároveň však platí, že so znížením sadzieb sú spojené výhody.

Vzhľadom na krehkosť oživenia globálnej ekonomiky je prvoradá obozretnosť. Od nášho septembrového stretnutia sme síce nemali veľa nových informácií, ale ´balík´ údajov, ktorý sme dostali, posúval inflačné riziká smerom nadol.

Ak sa niekto opýta, čo októbrové zníženie znamená pre december, keď je naplánované nasledujúce stretnutie rady guvernérov, odpoveď je jednoduchá. Všetko je otvorené, všetky scenáre a možnosti.

V decembri budeme mať oveľa viac informácií, tvrdých aj mäkkých. Najmä budeme mať k dispozícii novú prognózu. To nám umožní rozhodnúť o tom, čo je potrebné urobiť. Či je potrebné niečo urobiť.

Trh práce zostáva stabilný a nezamestnanosť je na historických minimách. Napriek tomu tu máme signály o spomaľovaní rastu zamestnanosti.

Za predpokladu, že nám nové údaje a decembrové prognózy potvrdia zrýchlený pokles inflácie, budeme v komfortnej pozícii rozhodnúť o pokračovaní znižovania základných úrokových sadzieb.

Pravdou však je, že pokles rastu miezd a inflácie v službách nás ešte len čaká. Potrebujem vidieť viac údajov potvrdzujúcich to, že sa tak skutočnej deje. Až potom bude namieste konštatovať, že sa nám podarilo nad infláciou zvíťaziť.

Z pohľadu inflácie, menovite rizika rastu inflácie, predstavuje aktuálny geopolitický vývoj aj naďalej problém.

V prípade, ak sa riziká rastu inflácie stanú skutočnosťou, stále môžeme zvoľniť tempo, akým uvoľňujeme „opasok“ menovej politiky. To je tá otvorenosť všetkých možností v decembri.

Koniec-koncov, aj po troch tohtoročných zníženiach sadzieb zostávame aj naďalej v reštriktívnom pásme.

Prichádzajúce dáta o inflácii hovoria jasne: čo sa týka inflácie, máme pevnú pôdu pod nohami.

No ten neveriaci Tomáš vo mne potrebuje vidieť jasný a neoblomný dôkaz toho, že sa udržateľne vraciame k nášmu inflačnému cieľu.

Rada guvernérov bude aj naďalej rozhodovať flexibilne a sme pripravení konať tak, ako to bude situácia a pohľad na budúcnosť vyžadovať. Októbrové zníženie sadzieb o 0,25 p.b. ide presne v tomto duchu.

Opatrnosti nie je nikdy dosť a náš krok zabezpečí, že sme dobre pripravení na to, čo príde.

[Komentár bol publikovaný na webe Národnej banky Slovenska]