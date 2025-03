Kažimír nemá podľa premiéra podporu Smeru-SD na post guvernéra NBS

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Foto: TASR

Premiér Robert Fico (Smer-SD) si nemyslí, že by mal Peter Kažimír podporu poslancov Smeru-SD pri jeho prípadnej opätovnej voľbe na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) v Národnej rade (NR) SR. Kažimírovi končí prvé obdobie vo funkcii v júni tohto roka a mohol by ju zastávať ešte raz. Zatiaľ nie je známe, koho bude vláda nominovať na post guvernéra centrálnej banky.

Predseda vlády v Sobotných dialógoch STVR pripomenul situáciu spred niekoľkých rokov, keď odišla časť poslancov vtedy opozičného Smeru-SD a založili novú stranu Hlas-SD. „Ja si myslím, že Peter Kažimír zohral veľmi dôležitú úlohu, keď odišli poslanci zo Smeru v tom období. Nemyslím si, že by Kažimír mal podporu Smeru, nemyslím si to, pokiaľ ide o našich kolegov poslancov,“ konštatoval Fico. Návrh vlády na post guvernéra NBS musí schváliť parlament a do funkcie ho napokon menuje prezident.

Návrat Kažimíra do vlády

Pokiaľ ide o možný návrat Kažimíra do vlády či straníckej politiky, Fico zdôraznil, že so Smerom-SD nemá už nič spoločné. „To už ja neviem, ak by bol atraktívny pre Hlas-SD, ja to budem rešpektovať, samozrejme,“ dodal premiér.

Vrátil sa tiež k rozhodnutiu vlády nominovať bývalého ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorého tento týždeň vo funkcii na základe dohody v koalícii nahradil Rudolf Huliak (nominant Smeru-SD), za viceguvernéra NBS. Na tento post je podľa neho vhodný.

Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR

„Dušan Keketi je slušný človek. On sa stal ministrom ako manažér, čiže nemal nejaké veľmi silné politické krytie, preto bolo celkom pochopiteľné, že keď dôjde k týmto posunom, že to môže byť práve jeho ministerstvo, ktoré bude predmetom posunov. Preto sme neváhali, nikto z nás, má totálnu kvalifikáciu,“ zhodnotil Fico.