Kažimír: „Dom šialenstva“ a riziká podkopávajúce dosiahnutý pokrok (komentár)

KOMENTÁR Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Foto: TASR

Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska

Aprílové zníženie sadzieb bolo z môjho pohľadu obozretným krokom. Pokračujúci postupný pokles inflácie v celej eurozóne jednoznačne opodstatnil ďalšie zníženie základných úrokových sadzieb.

Počas uplynulých mesiacov sme dosiahli významný pokrok. Inflácia sa približuje k nášmu cieľu a som presvedčený, že ho dosiahneme v najbližších mesiacoch.

Séria znížení základných úrokových sadzieb nás posunula do tzv. neutrálneho pásma. To znamená, že nastavenie menovej politiky Európskej centrálnej banky už nie je reštriktívne a nebrzdí ekonomickú aktivitu.

No riziká naďalej pretrvávajú a my musíme zostať aj naďalej ostražití. V dnešnom rýchlo sa meniacom a často chaotickom prostredí je to obzvlášť potrebné.

Musíme si zachovať chladnú hlavu. Je to veľmi dôležité pre schopnosť reagovať flexibilne a podľa potreby. A kľúčové pre dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je cenová stabilita.

Opäť sme sa ocitli v prostredí náhlych zmien, šokov. V ekonomike panuje obrovská neistota, nepredvídateľnosť a napätie.

Bude ECB pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb aj v júni? Áno Nie Odoslať odpoveď

Príčinou sú protekcionistické rozhodnutia zo strany administratívy prezidenta Donalda Trampa v oblasti ciel. Táto politika vniesla do systému veľkú neprehľadnosť a podkopáva dôveru investorov a ľudí.

Potrebujeme čas lepšie porozumieť rizikám a možným vplyvom na ekonomiku a nás všetkých. Preto budeme počas nasledujúcich týždňov pozorne sledovať a analyzovať prichádzajúce údaje z ekonomiky. Súčasná nepredvídateľnosť ovplyvňuje budúci vývoj inflácie, aj rastu ekonomiky.

Očakávame, že bude situácia do leta o čosi prehľadnejšia a budeme mať jasnejšiu predstavu o tom, čo nás čaká. Napriek tomu však nie je namieste očakávať, že v júni, keď budeme opäť rozhodovať o nastavení menovej politiky, budeme mať úplnú istotu o dosahoch obchodných vojen.

Aj naďalej sa budeme riadiť informáciami o stave a vývoji ekonomiky. Nezaväzujeme sa k nijakým konkrétnym krokom, či rozhodnutiam. Kľúčové budú prichádzajúce informácie o vývoji ekonomiky, nové ekonomické prognózy a analýza rizík. Ostaneme flexibilní a budeme reagovať podľa potreby a situácie.

Tieto neisté časy si vyžadujú balansovanie medzi opatrnosťou a pragmatickým optimizmom.

Chceme zabezpečiť cenovú stabilitu, podporiť hospodársky rast a zaistiť súlad našich krokov a rozhodnutí s meniacou sa ekonomickou realitou. To aj urobíme.

[Komentár bol publikovaný na webe Národnej banky Slovenska]