Kapacita poštových stredísk na triedenie balíkov sa pred Vianocami zdvojnásobuje

Foto: TASR

Kapacita stredísk na spracovanie balíkov Slovenskej pošty sa pred Vianocami navyšuje až na dvojnásobok. Na stredajšom tlačovom brífingu po prehliadke Hlavného spracovateľského strediska Slovenskej pošty v Žiline o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Pripomenul, že zákazníci Slovenskej pošty môžu na podanie či príjem zásielok využiť približne 1900 kontaktných miest. „V tomto roku pribudlo do tejto siete 250 balíkoboxov. Slovenská pošta deklaruje, že všetci slovenskí ‚ježiškovia‘, ktorí si objednajú balíčky do 19. decembra, budú mať tieto balíky pod stromčekom. Chcel by som však všetkých poprosiť, aby si nenechávali tento termín na poslednú chvíľu,“ poznamenal Ráž.

Slovenská pošta spracováva poštu v piatich spracovateľských strediskách, a to v Bratislave, Zvolene, Košiciach, Nitre a Žiline. „Až jedna tretina zásielok, ktoré Slovenská pošta spracováva, prechádza práve cez žilinské stredisko. Kapacita tohto strediska sa pred Vianocami navyšuje až na dvojnásobok. Štandardne pretečie tadiaľto 70 000 zásielok, ale pred Vianocami je to niekedy až 150 000 zásielok,“ uviedol minister. Doplnil, že v bežných dňoch pracuje v žilinskom triediacom stredisku 110 zamestnancov, ale v predvianočnom období sa vďaka brigádnikom navyšuje personálna kapacita zhruba o tretinu.