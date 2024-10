Kanadská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu až o 50 bázických bodov

Kanadská vlajka. Foto: pixabay.com/ElasticComputeFarm

Kanadská centrálna banka znížila v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov. Je to prvé zníženie v takomto rozsahu za takmer päť rokov, čo zároveň signalizuje, že Kanada sa vracia do obdobia nízkej inflácie. Informovala o tom agentúra Reuters.

Bank of Canada oznámila, že znižuje kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4,25 % na 3,75 %. Je to už štvrtá redukcia sadzby po sebe, pričom prvýkrát tak banka urobila začiatkom júna, keď kľúčovú úrokovú sadzbu znížila prvýkrát za viac než štyri roky. Nasledovali redukcie koncom júla a začiatkom septembra, pričom vo všetkých troch prípadoch banka znížila sadzbu o 25 bázických bodov.K zníženiu o 50 bodov, prvému v takomto rozsahu od marca 2020, prispel vývoj inflácie. V septembri sa inflácia v Kanade spomalila na 1,6 %. To je najnižšia miera inflácie od februára 2021 a nižšia je aj v porovnaní s odhadmi trhov. Tie počítali s jej spomalením na 1,9 % z augustovej úrovne 2 %.

Navyše, napriek trom redukciám na predchádzajúcich zasadnutiach, ktoré spolu znamenali zníženie hlavnej úrokovej sadzby o 75 bázických bodov, sa dopyt výraznejšie nezvýšil. Guvernér kanadskej centrálnej banky Tiff Macklem predpokladá, že výraznejšia redukcia by to mohla zmeniť.Ekonómovia teraz očakávajú, že centrálna banka zníži hlavnú úrokovú sadzbu aj na poslednom zasadnutí 11. decembra. Nepochybujú o znížení o 25 bázických bodov, nevylučujú však, že urobí rovnaký krok ako na ostatnom zasadnutí a sadzbu zníži o ďalších 50 bázických bodov.