Kamenický už má prvé dlhopisy: Ak ich chcete, do väčšiny bánk budete musieť prísť osobne! (foto)

Nové štátne dlhopisy pre bežných ľudí sa už dostali do predaja. Prvým investorom do dlhopisov s názvom Investor a Patriot sa stal minister financií Ladislav Kamenický. Ten si ich bol osobne kúpiť v pondelok ráno v jednej z pobočiek zapojených bánk. Podobnú cestu zrejme bude musieť absolvovať väčšina záujemcov o nové dlhopisy, keďže plnohodnotný online predaj týchto dlhopisov ponúka len jedna banka.

Dlhopisy pre bežných ľudí si občania môžu zakúpiť len cez päť zapojených bánk. Dohodu so štátom majú uzatvorenú ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a VÚB. Online si pritom nové dlhopisy môžu zakúpiť všetci záujemcovia len v Slovenskej sporiteľni. V UniCredit Bank môžu napríklad nakúpiť nové dlhopisy i elektronicky klienti privátneho bankovníctva, a to prostredníctvom aplikácie Private Invest.

Jednu z pobočiek Slovenskej sporiteľne v Bratislave navštívil v pondelok ráno aj minister financií Ladislav Kamenický. Celý proces nákupu dlhopisov bol podľa jeho slov veľmi rýchly a trval možno tri – štyri minúty. „Prebehlo to veľmi rýchlo, sám som bol prekvapený,“ vyhlásil po kúpe prvých dlhopisov Kamenický. Ten si do svojho investičného portfólia pridal oba dlhopisy, teda Investor aj Patriot, a to v rovnakej sume. Tú však nekonkretizoval.

Predaj nových dlhopisov je plánovaný do konca tohto mesiaca. V prípade vypredania plánovanej emisie sa ich predaj môže skončiť aj skôr. Minister financií avizuje, že ak bude celý predaj úspešný, štát ponúkne podobné dlhopisy bežným ľuďom aj budúci rok.

Zároveň však Kamenický apeluje na ľudí, aby boli pri kúpe a návštevách pobočiek bánk ohľaduplní. „Tí, čo majú záujem, mali by si ísť kúpiť. Chcel by som poprosiť ľudí, aby nebol nejaký tlak na pobočky. Myslím si, že tento týždeň, budúci týždeň dlhopisy určite budú, treba byť ohľaduplný aj voči pracovníkom na pobočkách,“ odkazuje minister financií.

Ladislav Kamenický zároveň záujemcov o nové dlhopisy upozornil, že ich nepredávajú žiadni podomoví predajcovia či rôzni sprostredkovatelia, ale občania by sa mali obrátiť len na niektorú z piatich zapojených bánk.

Koľko sa dá na nových dlhopisoch zarobiť?

Minimálna suma pre investíciu do dlhopisov ponúkaných štátom predstavuje 1000 eur. Záujemcovia môžu investovať aj viac, a to vždy v násobkoch tejto sumy. Pri investícii v najnižšej možnej sume, teda 1000 eur, môže investor v prípade napríklad dlhopisu Investor získať ročný výnos 30 eur, po dvoch rokoch, čo je splatnosť tohto dlhopisu, to teda bude celkový výnos 60 eur. Výnosy budú vyplácané ročne, na konci splatnosti bude investorovi vyplatený aj jeho počiatočný vklad.

Ako by sa pohybovali výnosy pri rôznych výškach investície a rôznom rozdelení medzi dva pripravované dlhopisy, si môžete vypočítať v pripravenej kalkulačke:

Najväčšia slovenská banka, Slovenská sporiteľňa, už napríklad informovala, že pre tých, ktorým vyhovuje nákup z pohodlia domova, pripravila možnosť investovať do nových dlhopisov aj online cez Georgea, a to ako jediná na Slovensku. „Pobočky banky sú však pripravené na všetkých, ktorí uprednostňujú osobný kontakt,“ uviedla banka.

Ďalšie podrobné informácie o nových dlhopisoch pre bežných ľudí, vrátane postupu pri ich nákupe nájdete v našom predchádzajúcom článku.