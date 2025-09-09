Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)

Dlho očakávaný zoznam konsolidačných opatrení je na svete. Tretí balík opatrení, ktoré majú ozdraviť slovenské verejné financie, predstavil na tlačovej besede minister financií Ladislav Kamenický. A to pod názvom „Ďalší účet za šafárenie bývalej vlády“.
Minister financií Ladislav Kamenický na tlačovej besede pri predstavovaní konsolidačných opatrení zdôraznil, že konsolidácia je nevyhnutná. Celkovo si vláda pripravila viac ako 20 opatrení, ktoré by štátu mali priniesť 2,7 miliardy eur. Rezort financií nachystal napríklad veľké šetrenie na štáte, a to v objeme 1,3 miliardy eur, čo je takmer polovica potrebnej sumy.
O zvyšok by sa mali postarať opatrenia na príjmovej strane. Z celkovo viac ako dvadsiatky opatrení sa časť týka daňovej oblasti. Zvýšenie progresivity zdanenia pri dani z príjmov fyzických osôb by malo štátu priniesť 206 miliónov eur. Dotknúť by sa malo len najlepšie zarábajúcich ľudí. Ďalších 10 miliónov eur by mal štát získať vďaka zavedeniu nového pásma daňových licencií pre firmy.
Zvýšiť by sa mala aj DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli z 19 na 23 %, čo by štátu mali priniesť 91 miliónov eur. Do zoznamu opatrení sa dostalo aj dlhšie avizované zvýšenie zdanenia hazardu s prínos 54 miliónov.
Opatrenia predstavené ministrom financií Ladislavom Kamenickým si môžete prezrieť v galérii:
Zmeny sa však dotknú aj živnostníkov. Zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov o 20 % by malo štátu priniesť 102 miliónov eur. Ďalšie z opatrení je skrátenie odvodových prázdnin pre nových živnostníkov z pôvodných 12 mesiacov na 6 mesiacov, čo by malo do rozpočtu priniesť 119 miliónov eur.
Konsolidácia sa dotkne aj štátnych sviatkov. Čaká nás trvalé zrušenie voľna počas 17. novembra a dočasné len v roku 2026 počas 6. januára a 8. mája. Dôležitou zmenou bude aj to, že sa ruší zákaz predaja počas sviatkov. Tieto opatrenia by štátu mali priniesť 230 miliónov eur.
Konsolidácia sa napokon dotkne aj dôchodkov. Trinásty dôchodok zostane podľa ministra financií zachovaný, no ďalšie tri roky bude jeho výška zmrazená na úrovni 667,3 eura. V rokoch 2026 až 2028 tak trinásty dôchodok zostane zachovaný na úrovni roka 2025. Tento krok by mal štátu ušetriť ročne 34 miliónov eur.
Na ťahu bude parlament
Pripravené konsolidačné opatrenia musí ešte schváliť vláda, následne poputujú do parlamentu. Ten by o nich mohol rokovať aj v dvoch častiach. Ako už avizoval predseda poslaneckého klubu najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Ján Richter, prvá by bola zameraná na všeobecnejšie ekonomické zmeny a druhá na zásahy do štátnej správy a jednotlivých rezortov.
Po schválení konsolidačných opatrení poslancami by sa následne mohol parlament v októbri zaoberať aj samotným štátnym rozpočtom na budúci rok. Ten potrebuje vláda schváliť najneskôr do 21. novembra, aby sa vyhla tvrdým sankciám dlhovej brzdy. Po tomto termíne by totiž musela predložiť vyrovnaný rozpočet.