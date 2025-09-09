Kamenický predstavil 22 opatrení: Vyššie dane, šetrenie na štáte aj nové zmeny v sviatkoch

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.
Štát by mal ušetriť 1,14 miliardy eur napríklad znížením výdavkov na tovary a služby, rušením a zlučovaním niektorých úradov, ale aj zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch. Ušetriť by mala aj samospráva, ktorej sa zníži podiel na dani z príjmov fyzických osôb spolu o 130 miliónov eur. Štát ušetrí aj na tom, ak bude možné financovať pomoc s cenami energií z eurofondov.
Najviac dodatočných príjmov má štátu priniesť zvýšenie zdravotného odvodu zamestnanca o 1 %, a to 358 miliónov eur. Zvýšiť sa má progresivita zdanenia fyzických osôb. K dvom doterajším sadzbám 19 % a 25 % pribudnú s rastom ich príjmu ešte 30 % a 35 %. Ústavní činitelia budú mať tieto sadzby navýšené o ďalších 10 %. Celkovo chce štát na tomto opatrení podľa ministra získať vyše 200 miliónov eur.
Nové pásmo daňových licencií pre firmy s obratom nad 5 miliónov eur má priniesť 10 miliónov eur a zvýšenie osobitného odvodu pre oblasť kolektívneho investovania 5 miliónov eur.
Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. Daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %, čo má priniesť rozpočtu vyše 90 miliónov eur. Na zvýšení zdanenia hazardu chce Kamenický získať 54 miliónov eur a na zavedení úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň ďalších 24 miliónov eur.
Dôjsť má aj k zmene v dňoch pracovného pokoja. Natrvalo sa má zrušiť pracovný pokoj vo sviatok 17. novembra, dočasne 6. januára a 8. mája. Takisto sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov. Štát má na tom podľa ministra financií získať celkom 230 miliónov eur. Zvýšiť sa má tiež daň z poistenia z doterajších 8 % na 10 %, čo má priniesť 36 miliónov eur.
Dodatočné príjmy si Kamenický sľubuje aj z boja proti daňovým únikom. Generálny pardon na pokuty pri dodatočne zaplatených daniach má priniesť 81 miliónov eur. Na obmedzení odpočtu DPH na firemné autá, ktoré sa používajú aj na súkromné účely, chce štát získať 86 miliónov eur, skrátenie odvodových prázdnin živnostníkov z 12 na 6 mesiacov má priniesť 119 miliónov eur. Zavedenie nových platieb prostredníctvom QR kódov má očakávaný prínos 14 miliónov eur, zodvodnenie príjmu počas práceneschopnosti (PN) či materskej 24 miliónov eur a zacielenie kontrolnej činnosti pri PN ďalších 13 miliónov eur.
Predĺženie obdobia vyplácania náhrady mzdy zamestnávateľom počas PN jeho zamestnanca z 10 na 14 dní má štátu usporiť 25 miliónov eur, postupné znižovanie dávky v nezamestnanosti od 4. do 6. mesiaca jej poberania o 10 % zase 24 miliónov eur. Ďalších 34 miliónov eur má rozpočet ušetriť na zmrazení výšky 13. dôchodku na úrovni roka 2025 až do roku 2028. Zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov živnostníkov o 20 % má priniesť 102 miliónov eur.
Kamenický avizoval, že do budúcnosti zvažujú aj ďalšie opatrenia, ktoré si však vyžadujú dlhšiu prípravu. Malo by ísť napríklad o vyšší podiel bánk na konsolidácii, ktoré by mali napríklad bonifikovať hypotekárne úvery namiesto štátu. Takisto vyššie zdanenie veľkých obchodných reťazcov či zavedenie novej dane z digitálnych služieb.
„Pre mňa toto bol najťažší konsolidačný balík zo všetkých, ktoré som doručoval. Samozrejme, že tie opatrenia sa míňajú, je to stále ťažšie a ťažšie. Dnes ideme polovicu škrtať na štáte a ja ďakujem ministrom vlády, že sa na to podujali, že so mnou komunikujú a idú do toho,“ zhodnotil Kamenický s tým, že dohodu o úsporách na všetkých ministerstvách by chcel mať do konca tohto týždňa.
Pripomenul, že vláda šetrila aj v minulosti, ale tentokrát je je to „obrovská suma“, pričom veľká väčšina výdavkov je povinná. „Ak niektorí ministri budú chcieť šetriť vo svojom rezorte a budú mať sumu, ktorú nevedia ušetriť z toho, že napríklad prepustia ľudí, musia urobiť napríklad aj zmeny v zákonoch,“ avizoval minister s tým, že takéto čiastkové legislatívne návrhy ešte môžu prísť. Samotný konsolidačný balík by mal prísť do parlamentu podľa neho ako jeden legislatívny návrh v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnej schôdzi.