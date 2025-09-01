Kamenický: O osude konsolidačných opatrení sa rozhodne už začiatkom budúceho týždňa

Minister financií Ladislav Kamenický počas hlasovania o konsolidačnom balíku v rámci rokovania 19. schôdze Národnej rady SR 3. októbra 2024. Foto: SITA
TASR

Rokovania o konsolidačných opatreniach budú pokračovať začiatkom budúceho týždňa, pričom tento termín považuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) už za dosť hraničný. Povedal to médiám po koaličnej rade.

„Chceme ísť na základe toho, čo rozhodla koaličná rada, do hlbšej kvalitatívnej analýzy, to znamená že ideme robiť ďalšie stretnutia s jednotlivými ministrami,“ uviedol Kamenický.

Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla. Otvorená je stále napríklad oblasť hazardu, no koalícia určite nechce ísť v rámci konsolidácie do sociálnych štandardov, dodal Kamenický.

