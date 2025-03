Kamenický: Musím si trúfať schváliť rozpočet do 21. novembra

Minister financií Ladislav Kamenický počas hlasovania o konsolidačnom balíku v rámci rokovania 19. schôdze Národnej rady SR 3. októbra 2024. Foto: SITA

Minister financií SR Ladislav KJamenický (Smer-SD) chce schváliť štátny rozpočet na rok 2026 do 21. novembra, aby sa vláda vyhla povinnosti predloženia vyrovnaného rozpočtu. Kamenický to uviedol na stredajšom stretnutí s novinármi.

„Musím si trúfať, lebo, samozrejme, potom by nastúpila dlhová brzda, keď by sme museli predložiť vyrovnaný rozpočet. To si jasne uvedomujeme,“ spresnil.

Priblížil, že na ministerstve financií bolo už niekoľko stretnutí, ktoré sa týkali konsolidácie na budúci rok. „Mali sme stretnutie s niektorými vybranými ministrami, ktorých sa najviac týka konsolidácia,“ povedal.

„Budem mať stretnutie tento týždeň ešte so zdravotníctvom. Budem mať tiež stretnutie začiatkom budúceho týždňa s ministerstvom hospodárstva, kde musíme diskutovať o adresnej energopomoci. Pretože je veľký rozdiel v tom, aká veľká bude suma konsolidácie,“ dodal minister financií.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) 14. marca upozornila, že vláda by ešte v tomto roku nemusela predložiť vyrovnaný rozpočet, aj keď podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti Slovensko prekračuje všetkých päť sankčných pásiem dlhovej brzdy. Stačí, aby bol rozpočet na rok 2026 schválený parlamentom do 21. novembra. Vtedy totiž uplynie dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie, ktorá platí od schválenia programového vyhlásenia vlády.