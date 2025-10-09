Čo prinesie posledný tohtoročný štvrťrok pre investorov? Na oblasti, v ktorých sú príležitosti aj možné riziká sa pozreli analytici investičnej platformy XTB.
Americké akciové trhy ukázali v poslednom týždni nové maximá, pričom ich ťahalo rozhodnutie Fedu o znížení sadzieb, boom AI spoločností i viera v ďalšie deregulácie finančného a technologického sektora v USA.
Ktoré sektory, regióny či komodity majú šancu na rast ešte do konca totho roka? Analytici XTB vybrali štyri oblasti, ktoré môžu v nasledujúcich mesiacoch potešiť investorov.
1. Rozvíjajúce sa krajiny
Vo všeobecnosti sú tieto regióny vysoko závislé od globálnej spotreby, buď prostredníctvom exportu surovín alebo hotových výrobkov. Očakáva sa, že globálny rast HDP sa v roku 2025 spomalí na 2,9 percenta, pričom rozvíjajúce sa trhy prekonajú vyspelé ekonomiky s rastom 4,1 percenta. Podporiť ich môže slabosť amerického dolára, ďalším pozitívnym momentom je rast megatrendov. V tomto smere vyčnieva Čína. Entuziazmus investorov pre čínske technologické spoločnosti naďalej rastie. Čína získava čoraz väčší význam vo vývoji AI, elektromobilov a robotiky.
2. Americké banky
Jedným z odvetví s najväčším potenciálom zhodnotenia v nasledujúcich týždňoch je finančný sektor. Podporiť ho môže zvýšenie hospodárskej aktivity v krajine (a z toho vyplývajúce vyššie poplatky od klientov), ako aj viac fúzií a akvizícií i IPO. Pomôcť im môže i ďalšia plánovaná deregulácia, ktorá má znížiť kapitálové požiadavky a tým bankám umožní prevziať viac rizika a robiť viac obchodov. Môžu z toho profitovať aj akcionári.
3. Európske technológie
Európske technologické spoločnosti sa obchodujú so značnou zľavou oproti americkým akciám už viac než dva roky. Trhový sentiment sa však začal meniť. Ďalšie európske spoločnosti už investujú do AI – do vývoja aj aplikácií. To by mohlo znížiť súčasnú „zľavu” z ceny ich akcií, čo naznačuje silnejší výkon európskeho technologického sektora. Zaujímavé môžu byť napríklad akcie ASML a ASM, holandských producentov technológií na výrobu čipov.
Kam by ste teraz investovali svoje peniaze?
4. Zlato
Ako vysoko pôjde zlato? Niektorí analytici hovoria o hranici 5 000 dolárov, zatiaľ čo iní väčší priestor na rast nad terajšie rekordné úrovne už nevidia. Cenu zlata môže podporiť i znižovanie sadzieb v USA v čase, keď ekonomika naďalej rastie a inflácia je výrazne nad svojím cieľom: to môže tlačiť investorov k zabezpečeniu sa proti znehodnocovaniu tradičných mien. Okrem toho Čína sleduje stratégiu posilnenia pozície na globálnom trhu so zlatom. Navyše, zhodnocovanie zlata je zaujímavé aj pre Spojené štáty, najväčšieho držiteľa zlatých rezerv na svete, pretože jeho revalvácia je výbornou pomocou pri pokrývaní ich veľkého deficitu.
V pokračovaní článku si môžete pozrieť riziká, ktoré by mali investori sledovať.
1 / 2