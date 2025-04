Kalifornia podala žalobu proti Trumpovým clám

Trumpov "Liberation Day" v záhrade Bieleho domu 2. apríla 2025. Foto: SITA/AP

Americký štát Kalifornia podniká právne kroky proti dovozným clám, ktoré zaviedol prezident Donald Trump. V stredu (16. 4.) to oznámil demokratický guvernér Gavin Newsom. V žalobe podanej na federálnom súde v San Franciscu sa uvádza, že zavedenie takýchto ciel si vyžaduje súhlas Kongresu.

Žaloba je namierená proti samotnému Trumpovi, ako aj ďalším členom jeho vlády. Newsom a generálny prokurátor Kalifornie Rob Bonta tvrdia, že prezident zavedením nových ciel prekračuje svoje ústavné právomoci, keďže zákon o mimoriadnom stave, na ktorý sa odvolal, ho neoprávňuje na takéto ďalekosiahle zásahy do obchodnej politiky. Podľa ústavy USA má právomoc zavádzať clá výlučne Kongres, nie prezident, uvádza sa v žalobe.„Skutočnosť je taká, že Trump nemá jedinú právomoc na to, aby sám zvrátil hospodársky poriadok krajiny,“ povedal Bonta na tlačovej konferencii. Opatrenia „vyvolali celosvetový šok“, dodal prokurátor. Trump podľa neho síce môže tvrdiť, že clá vysielajú signál medzinárodnému spoločenstvu, „ale v skutočnosti sú to Američania, ktorí nesú bremeno“.

Kalifornia je sama o sebe jednou z najväčších ekonomík na svete a osobitnými clami trpí najmä jej poľnohospodárstvo a priemysel zameraný na vývoz technológií. Guvernér Newsom uviedol, že Kalifornia je najväčším priemyselným štátom USA a colná politika Trumpovej administratívy ju preto zasahuje mimoriadne tvrdo.