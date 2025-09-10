Kakaový paradox: Ceny na burze výrazne padajú, čokoláda však zostáva luxusom!

Cena kakaa na burze v posledných týždňoch výrazne padá. Ak ste sa ale tešili na lacnejšiu čokoládu, mali by ste svoje nadšenie krotiť. Hoci kakao zlacňuje, stále je ďaleko od svojich stabilných cenových úrovní spred piatich rokov.
Kakao je jednou z komodít, ktorá v posledných mesiacoch zažíva výrazné cenové výkyvy. Pocítili to aj spotrebitelia na výraznom zdražovaní výrobkov z kakaa, vrátane čokolády, nielen na Slovensku ale po celom svete. Aktuálne jej ceny prudko klesajú.
Kým na konci minulého roka bola cena kakaa s dodávkou o tri mesiace na komoditnej burze v New Yorku zhruba 12 000 amerických dolárov za tonu, začiatkom septembra tohto roka sa už cena blížili k 7000 dolárom. Hoci by to mohlo indikovať zlacňovanie produktov z kakaa, v tomto prípade nie je všetko tak, ako to na prvý pohľad vyzerá.
„Vývoj cien kakaa v posledných rokoch je ukážkou toho, ako klimatické zmeny, choroby plodín a nestabilita v kľúčových producentských krajinách zásadne ovplyvňujú globálny trh,“ konštatuje Pavol Kožík, šéf spoločnosti Proxenta, ktorá spoluvlastní podnik na spracovanie kakaa Baracocoa na Kube.
V rokoch 2020 a 2022 sa cena podľa neho pohybovala okolo 2500 dolárov za tonu, čo bolo relatívne stabilné obdobie. Rok 2023 však priniesol prudký nárast, keď ceny presiahli hranicu 4000 dolárov. V roku 2024 prišli historické maximá – cena prvýkrát prekonala 10 000 dolárov a krátkodobo vystúpila až nad spomínaných 12 000 dolárov za tonu. V roku 2025 sledujeme korekciu a pokles, no aj napriek nej sa ceny pohybujú vysoko nad úrovňami spred roku 2023.
Odradí vás vyššia cena od kúpy čokolády?
Návrat k nízkym cenám zo začiatku tejto dekády však aktuálne podľa analytikov možno predpokladať len ťažko. Očakáva sa totiž, že jeho cena sa bude stabilizovať na podstatne vyšších úrovniach, ako bolo bežné pred niekoľkými rokmi. Zlacňovanie čokolády je tak zrejme v nedohľadne.
„Ceny čokolády a výrobkov z kakaa rastú a tento trend bude pokračovať. Zároveň sa však otvára priestor pre rast dopytu po prémiových a udržateľných produktoch, ktoré garantujú férové podmienky pestovateľom a vysokú kvalitu finálneho výrobku,“ tvrdí Kožík.
Exotická investícia
Aj vyššie spomínané trendy pritom stáli za rozhodnutím Proxenty do exotického projektu spracovania čokolády na Kube investovať. „Ide o historickú dohodu s kubánskou vládou, na základe ktorej budeme modernizovať závod v regióne Baracoa,“ hovorí šéf Proxenty. V tejto oblasti sa pritom pestuje až 80 percent kubánskeho kakaa, vrátane odrody Criollo, považovanej za jednu z najhodnotnejších na svete.
Samotná investícia do projektu Baracocoa predstavuje 33 miliónov amerických dolárov a je nastavená na dlhodobé obdobie 25 rokov. Zabezpečí vznik približne 150 priamych pracovných miest a podporí vyše 6000 miestnych pestovateľov a pracovníkov v regióne.
[Proxenta je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]