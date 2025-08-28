J&T Arch Investments investoval pol miliardy eur do Allwynu: Nový hráč v európskom lotériovom biznise

J&T Arch Investments, najväčší fond na Slovensku a v Česku, investoval do Allwyn International AG zo skupiny KKCG, investičnej skupiny Karla Komárka. Fond drží minoritný podiel (4,27 %) v nadnárodnom prevádzkovateľovi lotérií prostredníctvom JTFG Fund IV SICAV, v ktorom je jediným akcionárom. Investícia dosiahla výšku približne 500 miliónov eur. Informovala o tom Veronika Belušková, senior PR manažérka J&T Banky, pobočky zahraničnej banky.
„Pre Allwyn ide o ďalší významný krok. Táto transakcia ukazuje dôveru investorov v rastovú stratégiu Allwynu, ktorá je postavená na vízii a podpore zo strany materskej skupiny KKCG. V Allwyne vidím ďalšie príležitosti na významnú a udržateľnú tvorbu hodnoty a som rád, že sa k nám teraz môžu pripojiť aj ďalší investori,“ uviedol Karel Komárek, predseda predstavenstva spoločnosti Allwyn a zakladateľ KKCG.
„Vstup J&T Arch Investments do Allwynu je vyvrcholením dlhoročných obchodných vzťahov s Karlom Komárkom, ktorému sa spolu s jeho tímom podarilo z pôvodného domáceho hráča vybudovať medzinárodnú zábavnú platformu. Ďalší skvelý príbeh českého kapitálu a domáceho lídra, na ktorého budúcom rozvoji sa teraz môžu podieľať aj naši investori,“ povedal Patrik Tkáč, spoluzakladateľ finančnej skupiny J&T a predseda investičného výboru J&T Arch Investments.
J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v uplynulých 30 rokoch budovať.
KKCG je investičná skupina pôsobiaca v oblasti lotérií a hier, energetiky, technológií a nehnuteľností. Skupina KKCG, ktorú založil podnikateľ, investor a filantrop Karel Komárek, zamestnáva vo svojich portfóliových spoločnostiach viac než 16.000 ľudí v 37 krajinách a spravuje aktíva v hodnote presahujúcej 10 miliárd eur.