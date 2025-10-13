JPMorgan investuje rekordných 10 miliárd dolárov do americkej bezpečnosti a strategických technológií

Americká banka JPMorgan Chase priamo investuje až 10 miliárd dolárov (8,64 bilióna eur) do amerických spoločností s kľúčovými väzbami na národnú bezpečnosť. Investičný plán sa zameria na štyri oblasti: dodávateľský reťazec a pokročilú výrobu kritických minerálov, obranu a letecký priemysel, rozvoj batériových úložísk a zvyšovanie odolností sietí, a strategické technológie vrátane umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a kvantových výpočtov, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Spojené štáty sa stali príliš závislými od nespoľahlivých zdrojov kritických minerálov a produktov, ktoré sú nevyhnutné pre národnú bezpečnosť, uviedol vo vyhlásení predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Jamie Dimon. Najväčšia banka v krajine podľa neho plánuje v nasledujúcom desaťročí vynaložiť približne jeden bilión USD na podporu klientov pôsobiacich v týchto oblastiach. „Amerika potrebuje viac rýchlosti a investícií,“ zdôraznil.
JPMorgan podľa vlastných údajov poskytuje služby pre 34.000 stredne veľkých podnikov a k jej klientom patrí viac ako 90 % spoločností zastúpených v rebríčku najväčších amerických firiem Fortune 500.