Jeden z najľahších zárobkov minulého roka: Budú kráľovské zisky na akciách pokračovať? Tu je predpoveď na rok 2025!

Ľudia pracujú na burze cenných papierov v New Yorku vo štvrtok 21. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Americké akciové trhy upútali v uplynulom roku pozornosť investorov výraznými ziskami, ktoré boli spôsobené technologickými spoločnosťami a vývojom umelej inteligencie. Takzvaná skupina „magnificent 7“ (7 top tech-akcií) dominovala ziskom v indexe S&P 500, pričom v závere roka 2024 sa rastový trend postupne rozšíril aj na ďalšie sektory. Na to, čo nás môže čakať v roku 2025, sa pozreli vo svojom ekonomickom výhľade analytici XTB.

Ukazovateľ CAPE, známy aj ako Schillerov pomer P/E, ktorý porovnáva aktuálnu cenu indexu s priemernými ziskami spoločností za posledných 10 rokov, na konci roka 2024 dosiahol mimoriadne vysokú úroveň nad 40. To v minulosti signalizovalo zvýšené riziko korekcie. Ukazovateľ, známy aj ako Schillerov pomer P/E, pritom vyhladzuje vplyv hospodárskeho cyklu na zisky spoločností, ktoré počas hospodárskej expanzie výrazne rastú a počas recesie klesajú.

Ako upozorňujú analytici XTB vo svojom ekonomickom výhľade na rok 2025, uvedená úroveň ukazovateľa je jednou z najvyšších v histórii a prekonáva dokonca aj hodnoty z konca 90. rokov. „Hoci to môže naznačovať prekúpený stav na americkom akciovom trhu, súčasné investičné prostredie charakterizuje bezprecedentný vplyv technológií a umelej inteligencie na ekonomiku, čo môže čiastočne ospravedlniť vyššie ocenenie,“ dodávajú.

10-ročné výnosy indexu S&P 500 a ukazovateľ CAPE. Zdroj: Bloomberg Finance, XTB

Nasledujúce roky však podľa analytikov predstavujú pre americké hospodárstvo a akciový trh obdobie značnej neistoty. Víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách by mohlo viesť k výrazným zmenám v obchodnej politike a potenciálne k zvýšeniu priemernej colnej sadzby zo súčasných 2 percent až na 17 percent. „Teoreticky by sa dalo predpokladať, že prvé kroky novej administratívy budú menej radikálne ako predvolebná rétorika, najmä vzhľadom na to, že Trump považuje rast akciových indexov za meradlo hospodárskeho úspechu,“ odhadujú analytici z XTB.

Každopádne, rok 2025 ukáže, či ďalšie investície do umelej inteligencie, modernizácie energetickej infraštruktúry a reorganizácie dodávateľských reťazcov prinesú očakávané výsledky. Napriek rekordne vysokým oceneniam meraným ukazovateľom CAPE môžu štrukturálne zmeny v ekonomike súvisiace s technologickou revolúciou odôvodniť pokračovanie rastového trendu. Na druhej strane, po trojcifernom raste tržieb mnohých spoločností v posledných dvoch rokoch prinesie rok 2025 nepochybne spomalenie rastu. Makroekonomické ukazovatele medzitým naznačujú, že americká ekonomika môže v roku 2025 znížiť tempo rastu zo súčasných približne 3 percent na stále uspokojivú úroveň 2,5 percenta.

Hoci historicky takéto vysoké úrovne CAPE predchádzali obdobiam nižších výnosov, súčasná technologická transformácia hospodárstva a vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb môžu podporiť ďalšie zisky. „Treba však odporúčať opatrnosť a v priebehu roka očakávať zvýšenú volatilitu. Potenciálny úspech novej administratívy by mohol Wall Street pomôcť pokračovať v rastovej trajektórii,“ tvrdia analytici XTB.

V roku 2025 sa však stále dá očakávať väčší záujem o americké akcie na úkor akcií obchodovaných v Európe alebo na rozvíjajúcich sa trhoch, tvrdí analytik českej pobočky XTB Tomáš Cverna. „Dôvodom je neistota spojená s politikou Donalda Trumpa, ktorá bude chrániť americké spoločnosti, čo môže byť na úkor spoločností v iných lokalitách,“ tvrdí.

Ako dodáva Cverna, do nového roka vstupuje opatrne vzhľadom na hrozbu korekcie, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku kombinácie viacerých faktorov, konkrétne silnejšieho dolára a vysokého ocenenia. „V nadchádzajúcom roku by sa mohlo dariť biotechnologickým spoločnostiam, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti infraštruktúry alebo v sektore nehnuteľností. Už teraz vidíme, že ceny spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou oceňujú vyhliadky na pozitívny ekonomický vývoj a pokles úrokových sadzieb. Z tohto dôvodu sa v roku 2025 zameriam aj na spoločnosti s menšou trhovou kapitalizáciou, pri ktorých trh prehliada ich potenciál,“ dodal analytik XTB.

Čo sú podľa analytikov XTB kľúčové faktory vývoja cien amerických akcií v nasledujúcich rokoch?

či Federálny rezervný systém zachová tempo znižovania úrokových sadzieb v súlade s očakávaniami trhu, či spoločnosti mimo skupiny najväčších technologických gigantov vykážu lepšie zisky vďaka zavedeniu umelej inteligencie. V prieskume spoločnosti McKinsey o umelej inteligencii z mája 2024 65 % respondentov uviedlo, že ich organizácie pravidelne využívajú umelú inteligenciu, čo je takmer dvojnásobok oproti predchádzajúcemu prieskumu len pred desiatimi mesiacmi, či geopolitické napätie a zmeny v obchodnej politike narušia optimistický scenár.

