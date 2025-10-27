Svet financií sa tento týždeň prebúdza do rastúceho optimizmu. Môže za to najmä črtajúca sa dohoda medzi najväčšími ekonomickými rivalmi USA a Činou, ktorú by mali potvrdiť v blízkej dobe na osobnom stretnutí americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching. Trhy na tieto informácie zareagovali ihneď veľmi pozitívne, japonské akcie doslova prepisujú historické tabuľky, rastú indexy aj v Číne.
Japonské akcie začali týždeň výrazným rastom, hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 tak prvýkrát prekročil hranicu 50 000 bodov. Za rastom sú známky pokroku v obchodných rozhovoroch medzi Spojenými štátmi a Čínou aj vyhliadky na vyššie vládne výdavky v Japonsku. Čínske akcie vďaka nádejám na obchodnú dohodu s USA zakončili obchodovanie na najvyšších úrovniach za viac ako desať rokov, uviedla agentúra Reuters.
Japonský index Nikkei 225 si za dnešok pripísal 2,46 percenta a uzavrel na 50.512,32 bodu. Čínsky akciový index CSI 300 potom vzrástol o 1,19 percenta na 4716,02 bodu. Dá sa očakávať aj pomerne významný rast akcií veľkých amerických firiem, najmä z technologickej oblasti. Ešte pred otvorením trhu v pondelok predpoludním totiž napríklad akcie spoločnosti Nvidia posilňovali o vyše 2 percentá, akcie Amazonu o 2 percentá.
Zástupcovia USA a Číny cez víkend oznámili, že sa dohodli na rámci americko-čínskej obchodnej zmluvy, ktorej detaily chce americký prezident Donald Trump doriešiť v najbližších dňoch na stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. „Víkendový vývoj je pozitívnym prekvapením. Poskytne akciovým trhom podporu,“ poznamenal analytik Kenny Ng zo spoločnosti Everbright Securities International.
Japonský cisár Naruhito minulý týždeň vymenoval predsedníčku vládnej Liberálnodemokratickej strany (LDP) Sanae Takaičiovú za novú premiérku. Je to prvá žena na čele japonskej vlády. „Rast indexu Nikkei podporilo očakávania ohľadne novej administratívy, ktorej politika je zameraná na podporu hospodárskeho rastu,“ uviedol analytik Hirojuki Ueno zo spoločnosti Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
Takaičiová sľúbila, že bude hospodársky rast podporovať prostredníctvom rozpočtových výdavkov. Balík stimulačných opatrení by mohol mať hodnotu vyše 13,9 bilióna jenov, píše Reuters. „Rozpočtové balíky akciový trh zvyčajne víta, bez ohľadu na ich skutočný dopad na ekonomiku,“ uviedol analytik Norihiro Jamaguči zo spoločnosti Oxford Economics.
Kľúčová dohoda pre svetový obchod sa približuje
Zástupcovia USA a Číny sa v nedeľu dohodli na rámci americko-čínskej obchodnej dohody, ktorej detaily chce americký prezident Donald Trump doriešiť v najbližších dňoch pri stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Informuje o tom agentúra Reuters.
Americký minister financií Scott Bessent a obchodný splnomocnenec Jamieson Greer sa na okraj summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Kuala Lumpure stretli s čínskym vicepremiérom Che Li-fenom a obchodným vyjednávačom Li Čcheng-kangom na rokovania, ktoré boli od mája už piate.
Podarí sa USA a Číne dosiahnuť dohodu a priniesť pokoj svetovým trhom?
„Myslím, že máme veľmi dobrý rámec, o ktorom budú lídri diskutovať vo štvrtok,“ povedal Bessent novinárom. Bessent v relácii stanice NBC Meet the Press uviedol, že očakáva, že dohoda odloží rozšírenie čínskych vývozných kontrol na vzácne zeminy a magnety a zabráni zavedeniu nových ciel vo výške 100 percent na čínsky tovar, ktorými Trump pohrozil.
Trump a Si podľa Bessenta budú rokovať o čínskom nákupe americkej sóje a poľnohospodárskych produktov, vyváženejšej obchodnej výmene a riešení fentanylovej krízy v USA, kvôli ktorej Spojené štáty zaviedli na čínsky tovar clo 20 percent. Droga podľa prezidenta v USA spôsobuje zdravotnú krízu a má na svedomí množstvo mŕtvych. Biely dom tvrdí, že z Číny pochádzajú látky používané na výrobu tohto opioidu.
Čínsky vyjednávač Li uviedol, že obe strany dospeli k predbežnému konsenzu. „Americký postoj bol tvrdý,“ pripustil Li. „Mali sme veľmi intenzívne konzultácie a konštruktívne výmeny,“ dodal.
Trump do Malajzie na summit ASEAN, ktorý je jeho prvou zastávkou na päťdňovej návšteve Ázie dorazil v nedeľu. Americký prezident pri tejto príležitosti podpísal sériu dohôd o obchode a kritických nerastoch s Thajskom, Malajziou a Kambodžou. Podľa spoločných vyhlásení, ktoré vydal Biely dom, USA v rámci týchto dohôd zachovajú colnú sadzbu 19 percent na väčšinu vývozov zo všetkých troch krajín.
So svojím čínskym náprotivkom sa šéf Bieleho domu stretne v závere svojej cesty vo štvrtok.