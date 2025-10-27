Japonsko dosiahlo pokrok v inflácii: Moody’s potvrdila rating A1 a stabilný výhľad

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/ Pexels
TASR

Agentúra Moody’s Ratings potvrdila Japonsku dlhodobé ratingy v lokálnej a cudzej mene na úrovni A1, pričom mu ponechala aj stabilný výhľad. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Potvrdenie ratingu odráža pokrok Japonska pri kontrole inflácie a pri fiškálnej konsolidácii, ktorá pomohla znížiť deficit verejných financií. Tento pokrok umožnil normalizáciu menovej politiky tempom, ktoré zachováva silnú dostupnosť dlhu v porovnaní s konkurenciou, hoci táto výhoda slabne.

Ratingová známka zohľadňuje očakávania Moody’s, že Japonsko bude pomaly znižovať svoje dlhového zaťaženie, ktoré zostane počas tohto desaťročia vysoké, na úrovni viac ako 200 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Moody’s predpokladá tiež, že odolnosť domáceho dopytu zmierni negatívne vplyvy zhoršenia globálneho obchodného prostredia po zavedení ciel v USA.

