Japonská ekonomika čelí americkým clám: Centrálna banka verí v odolnosť aj napriek poklesu HDP

Americký prezident Donald Trump v marci 2025. Foto: SITA/AP

Japonská ekonomika je schopná zvládnuť tlak amerických dovozných ciel napriek kvartálnemu poklesu, ktorý bol prvý za posledný rok. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia guvernéra japonskej centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.

Neistota v dôsledku americkej obchodnej politiky a séria dovozných ciel uvalených prezidentom USA Donaldom Trumpom môže zasiahnuť japonské exportné firmy, prinútiť výrobcov odložiť plánované kapitálové výdavky a zvyšovanie miezd, povedal guvernér Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda. Aj keď dohoda medzi USA a Čínou o zmiernení vzájomných dovozných ciel na tri mesiace predstavuje podľa trhov pozitívny vývoj týkajúci sa ďalších vyhliadok, neistota je stále veľmi vysoká, dodal.

„Colná politika Donalda Trumpa bude tlačiť na japonskú ekonomiku,“ uviedol Ueda, pričom upozornil na fakt, že nálada spotrebiteľov sa už zhoršuje. Napriek tomu banka predpokladá, že japonská ekonomika tento tlak vydrží. Umožniť by jej to mali historicky vysoké zisky firiem, ktoré by mali poslúžiť ako rezerva.

Japonská ekonomika zaznamenala v 1. kvartáli tohto roka medzikvartálny pokles o 0,2 %. Bol to prvý pokles za posledný rok. Predtým klesla v 1. štvrťroku 2024, pričom vtedy pokles hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahol 0,5 %.

BOJ pritom už pred zverejnením údajov štatistikov o vývoji ekonomiky za 1. kvartál roka 2025 prudko zhoršila vyhliadky vývoja hospodárstva. Očakáva, že v súčasnom fiškálnom roku 2025/2026, ktorý sa začal v apríli, vzrastie japonská ekonomika o 0,5 %. Pôvodne banka počítala s rastom o 1,1 %. V ďalšom fiškálnom roku počíta s miernym zrýchlením rastu na 0,7 %. Aj v tomto prípade to znamená zhoršenie prognózy, keď pôvodne centrálna banka očakávala rast na úrovni 1 %.