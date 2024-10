ISD a OZ KOVO navrhujú zlepšenia pri minimálnej mzde a kolektívnych zmluvách

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Pavel Danilyuk

Pracovné podmienky zamestnancov na Slovensku by sa dali zlepšiť zmenami v oblasti minimálnej mzdy a kolektívneho vyjednávania. Navrhuje ich Inštitút sociálnej demokracie (ISD) a Odborový zväz (OZ) KOVO. Upraviť by sa podľa nich mal základ pre výpočet minimálnej mzdy, zvýšiť pokrytie sektorovými kolektívnymi zmluvami a posilniť sektorové kolektívne vyjednávanie.

Aktuálne je minimálna mzda na Slovensku vo výške 750 eur, inštitút aj odborári zdôraznili, že priemerná mzda, z ktorej sa počíta minimálna mzda, zahŕňa aj čiastočné úväzky, čo umelo znižuje výpočet priemernej mzdy. „Ak by sa minimálna mzda počítala iba na základe plných pracovných úväzkov, bola by minimálna mzda podstatne vyššia, čím by sme sa skokovo priblížili k priemeru EÚ. Zvýšili by sme zároveň úroveň čiastočných úväzkov, ktoré by boli vyššie, čo by podporilo rodinnú politiku,“ uviedol predseda správnej rady ISD Martin Halás.

Doplnil, že aktuálna minimálna mzda by sa mohla touto úpravou zvýšiť zo 750 eur na 773,63 eura, ak by sa vylúčili z výpočtu čiastočné úväzky. Pozitívny vplyv by to malo približne na 140.000 zamestnancov, ktorí pracujú za minimálny plat.Predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková spresnila, že by sa touto zmenou zaručilo spravodlivejšie odmeňovanie zamestnancov na plný úväzok, ktorí sú často znevýhodnení z dôvodu, že priemer mzdy zohľadňuje aj nižšie príjmy na čiastočný úväzok.

Inštitút a odborári ako ďalší návrh predstavili zvýšenie miery pokrytia kolektívnymi zmluvami na Slovensku. V súčasnosti ich miera dosahuje len 25 %, čo je jedna z najnižších v EÚ. Zavedením podmienky, aby bol každý uchádzač o verejné zákazky viazaný kolektívnou zmluvou, by sa podľa nich pokrytie týmito zmluvami zvýšilo na viac ako 50 %. Zároveň by sa posilnila vyjednávacia sila odborov, najmä v nízko platených sektoroch ako maloobchod, služby či cestovný ruch. Firmy by boli takisto viac motivované vyjednávať o vyšších mzdách a lepších pracovných podmienkach, aby spĺňali požiadavky na získanie verejných zákaziek.