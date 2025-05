Americké akcie po dohode USA a Číny o clách výrazne vzrástli

Burza v New Yorku. Foto: SITA/AP

Americký akciový trh zaznamenal v pondelok na začiatku obchodovania výrazný rast. Reagoval tak na dohodu USA a Číny po rokovaniach vo Švajčiarsku, ktorá znamená výrazné zmiernenie obchodného konfliktu ohrozujúceho vyhliadky svetovej ekonomiky. Informuje agentúra AFP.

Všetky tri kľúčové indexy na newyorskej burze zaznamenali po jej otvorení rast. Hlavný index burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol 20 minút po začatí obchodovania o 2,5 % na 42 263,44 bodu. Aj širší index burzy S&P 500 vzrástol o 2,5 % a dosiahol 5801,40 bodu. Ešte výraznejší rast zaznamenal technologický index Nasdaq Composite. Dosiahol 18 518,36 bodu, čo predstavuje zvýšenie o 3,3 %.

USA pôvodne uplatňovali na čínske produkty dovozné clá na úrovni 145 %, Čína zasa uvalila na výrobky z USA clá vo výške 125 %. Po víkendových rokovaniach v Ženeve sa predstavitelia obidvoch krajín dohodli, že clá znížia o 115 percentuálnych bodov, teda na 10 % pre americké produkty smerujúce do Číny a 30 % pre výrobky z Číny smerujúce na trh USA. Dohoda platí zatiaľ na 90 dní, počas ktorých sa obe strany budú snažiť vyriešiť súčasné obchodné spory.

„Investori jednoducho potrebujú dobré správy. Teraz ich dostali,“ povedal Steve Sosnick zo spoločnosti Interactive Brokers. „Ak by sme chceli byť objektívni, tak musíme povedať, že 30-percentné clá sú stále dosť vysoké a stále majú do určitej miery inflačný charakter. Avšak v porovnaní s tým, čo platilo doteraz, je to podstatné zlepšenie,“ dodal Sosnick.