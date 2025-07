Investori v prvej polovici 2025 prekvapili: Aj počas turbulencií na trhoch dosiahli vysoké zisky

Foto: SITA/AP

Prvá polovica roka 2025 bola na svetových finančných trhoch turbulentná, no zároveň výnosná pre investorov, ktorí zostali verní akciám a rozložili riziko. Americké akciové trhy rástli, európske akcie dosiahli historické maximá, darilo sa aj dlhopisom, zlatu a defenzívnym sektorom. Upozornil na to analytik Across Private Investments Dominik Hapl s tým, že situácia sa môže opäť otočiť po 9. júli, keď sa krajinám končí prechodné obdobie na to, aby uzavreli s USA obchodné dohody s cieľom vyhnúť sa vyšším clám.

Finančné trhy v prvom polroku ovplyvnilo oznámenie zavedenia najvyšších ciel na dovoz tovarov do USA za posledné storočie. Negatívna reakcia a prepad trhov však trvala len krátko do momentu pozastavenia účinnosti ciel. Európske štáty na čele s Nemeckom ohlásili výrazné zvýšenie výdavkov na obranu, čo vyvolalo tlak na európske dlhopisové trhy a dočasne zvýšilo výnosy vládnych dlhopisov. Pod výkon trhov sa však podpísalo aj deviate znižovanie sadzieb v eurozóne a postupný návrat dôvery v rast globálnej ekonomiky.

Dôležitým faktorom bol aj oslabujúci americký dolár, ktorý stratil viac ako 10 % svojej hodnoty, pričom išlo o najväčší polročný pokles od roku 1973. „Trhy sa v prvej polovici roka museli popasovať s výnimočne zložitým mixom rizík, ktoré ovplyvnili všetky hlavné triedy aktív a nútili investorov prehodnocovať stratégie v prostredí vysokej neistoty. Napriek tomu investori, ktorí dodržali princípy diverzifikácie a nepanikárili, napokon vyšli aj z tohto neistého obdobia ako víťazi a boli odmenení solídnymi výnosmi,“ zhodnotil Hapl.

Akciové trhy aj napriek vysokej rozkolísanosti v prvom polroku predviedli silný výkon – index S&P 500 vzrástol o 4,2 % a Nasdaq-100 o 6,6 % v eurovom vyjadrení. Oba dosiahli nové historické maximá, ťažiac zo silného rastu technologických firiem a pokračujúceho nadšenia okolo umelej inteligencie. V Európe bol rast 8,2 % a európskym akciám sa takisto podarilo dosiahnuť nové maximá vďaka príchodu uvoľnenejšej menovej politiky zo strany ECB.

Stimulom pre európske akcie bol aj plán „koalície ochotných“ na zvýšené infraštrukturálne a obranné výdavky. Investori sa zameriavali na defenzívne sektory, ktoré dobre fungujú v čase neistoty. Dlhopisové trhy zaznamenali odlev z dlhodobých amerických dlhopisov -0,7 %, čo odrážalo obavy o fiškálnu disciplínu, ale aj sklamanie trhu, že zníženie sadzieb zo strany Fedu stále neprichádza.

Naopak, krátkodobé štátne dlhopisy si prilepšili o 1,6 % a európske dlhopisy zaznamenali prílev kapitálu. Z alternatívnych investícií sa darilo najmä zlatu. Tento rok jeho cena vzrástla o 26,7 % a investori ho vyhľadávali ako bezpečné útočisko pred infláciou a ekonomickou nestabilitou. „Z pohľadu investorov bol prvý polrok 2025 priaznivý, no zároveň plný rizík,“ dodal Hapl.