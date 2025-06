Investori presúvajú peniaze do nehnuteľností: Dopyt rastie, ceny lámu rekordy na Slovensku

Foto: SITA

Kolísanie na finančných trhoch presunulo pozornosť investorov do nehnuteľností a k sektorom, ktoré sú menej náchylné na ekonomické výkyvy. Slovenský realitný trh aktuálne profituje z nižších úrokových sadzieb a vyššieho dopytu po vlastnom bývaní. Za vlaňajšok banky podpísali hypotéky za 4,5 miliardy eur a za prvé tri mesiace tohto roka evidovali medziročný nárast poskytnutých úverov o 53 %. Upozornili na to analytici z Across Private Investments.

Podľa analytikov je investovanie do realít jeden zo stabilných spôsobov ochrany a zhodnotenia kapitálu. Investori by však podľa nich mali siahať po projektoch v perspektívnych lokalitách, kde možno očakávať zhodnotenie pri predaji.

„Investovanie do realít či už kúpou investičnej nehnuteľnosti, nákupom dlhopisu, investovaním do realitných fondov alebo prostredníctvom private equity zohráva v investičnom portfóliu dôležitú stabilizačnú úlohu. Zaradením týchto aktív do portfólia investor znižuje celkové riziko, keďže ich vývoj má nízku koreláciu s tradičnými finančnými trhmi,“ uviedol Andrej Rajčány z Across Private Investments.

V prospech investovania do realít podľa analytikov hrá pokles úrokových sadzieb hypoték, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 3,5 %. Rastie podľa nich aj dopyt po vlastnom bývaní, pričom kúpu nehnuteľnosti v nasledujúcich rokoch plánuje podľa zverejnených dát približne štvrtina Slovákov. Dopyt prevyšujúci ponuku ovplyvňuje aj ponukové ceny nehnuteľností, ktorých medziročný rast sa dostal na 11,4 %, čo prevyšuje priemer eurozóny.

„Realitné investície poskytujú pravidelný výnos – či už ide o nájomné z fyzickej nehnuteľnosti, úroky z dlhopisov alebo podiel na zisku z developerského projektu. Nehnuteľnosti zároveň patria medzi reálne aktíva, ktorých hodnota má v dlhodobom horizonte rastúci trend a v čase zvýšenej inflácie tiež predstavujú účinnú ochranu pred znehodnotením kapitálu – ceny nehnuteľností aj nájomného často prirodzene rastú spolu s infláciou,“ doplnil analytik Across Private Investments Dominik Hapl.

Pri budúcom zhodnotení investície do nehnuteľností je podľa analytika kľúčová aj lokalita. „Najväčší potenciál majú nehnuteľnosti v perspektívnych alebo rozvíjajúcich sa oblastiach, kde možno očakávať zhodnotenie pri predaji. Zvyčajne ide o miesta, kde je vyššia hustota obyvateľstva, kam smerujú investície, kde je dostatok pracovných miest alebo potenciál na ich vznik. Rovnako sú to aj atraktívne okrajové časti veľkých miest alebo turisticky obľúbené lokality, z ktorých môžu investori benefitovať,“ vysvetlil Hapl.