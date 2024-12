Investori majú za sebou druhý nadpriemerne úspešný rok po sebe

Foto: freepik.com/rawpixel.com

Tento rok bol úspešným obdobím pre slovenských investorov. Objem ich investícií v podielových fondoch prekročil hranicu 14 miliárd eur. Investori sa pritom už druhý rok po sebe tešili z nadpriemerných výnosov, a to aj napriek pomalšiemu ekonomickému rastu eurozóny. Vyplýva to z hodnotenia, ktoré vo štvrtok prezentovali predstavitelia správcovskej spoločnosti Across Private Investments.

Slováci boli podľa nich v investovaní aktívni najmä na jeseň, pričom najviac kapitálu pridali do svojich portfólií v septembri. Naopak, najmenej investovali v letných mesiacoch, konkrétne v júni.

„Hlavnými ťahúňmi boli investície do akciových fondov, ktoré v priemere zhodnotili investície Slovákov o viac ako 25 %. V centre záujmu však boli aj dlhopisy, ktoré pri aktuálnych výnosoch ponúkali atraktívnu kombináciu stability a výnosu. V roku 2024 rástli dlhopisové fondy v priemere o necelých 7 %,“ vyčíslil investičný riaditeľ spoločnosti Andrej Rajčány.

Celosvetovo sa rok 2024 na finančných trhoch niesol v znamení dynamických zmien. Už na začiatku roka bolo podľa Across zrejmé, že úrokové sadzby začnú postupne klesať, inflácia sa vráti k cieľom centrálnych bánk a finančné trhy môžu pokračovať v raste aj po úspešnom roku 2023. Tieto predpoklady sa začali ešte viac napĺňať s poklesom sadzieb počas leta, čo vytvorilo priestor pre posun kapitálu z konzervatívnych peňažných fondov do rizikovejších investícií, ako sú korporátne dlhopisy a akcie.

Najviac sa tento rok darilo technologickým spoločnostiam, finančnému a IT sektoru, ale aj obrane. Veľká sedmička technologických firiem si polepšila o 41 %, finančný sektor vzrástol o 44 % a zbrojársky priemysel o 27 %. Menej sa darilo obnoviteľným zdrojom, ktorých akcie klesli o 29 %, vyčíslila spoločnosť.

„Spomedzi aktív boli víťazmi na trhoch americké akcie (S&P 500) s 32 % rastom, korporátne dlhopisy s plus 7 %, kryptomeny so 100 % zhodnotením a private equity, ktoré rástlo o 35 %. Z komodít sa darilo zlatu, ktoré si pripísalo 26 %. Výsledok volieb v USA mení smerovanie najvýznamnejšej ekonomiky sveta v niektorých oblastiach, no podľa očakávaní akciovým trhom zásadnejšie neuškodil,“ doplnil Rajčány.