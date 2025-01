Investičný trh čaká mierne spomalenie, zisky prinesie digitalizácia

Foto: freepik.com/pvproductions

Investori by sa mali v novom roku pripraviť na mierne spomalenie rastu po úspešnom investičnom roku 2024. Dobré zhodnotenie ich investícií by však mali priniesť rozvíjajúce sa segmenty ovplyvnené digitalizáciou, udržateľnosťou a bezpečnosťou. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Across Private Investments, podľa ktorej by mali investori zohľadniť vo svojich portfóliách sektorové trendy a zároveň venovať pozornosť diverzifikácii. „Umelá inteligencia bude hnať vpred budovanie dátových centier, robotiku a zdravotníctvo. Globálny trh so zdravotnou starostlivosťou by mal do roku 2028 dosiahnuť hodnotu 14,6 bilióna dolárov. Rásť budú aj obnoviteľné zdroje – globálne investície do nich by mali dosiahnuť do roku 2030 hranicu 1,5 bilióna dolárov ročne.

S pokračujúcim geopolitickým napätím sa bude pravdepodobne zhodnocovať aj obranný priemysel a odvetvie kybernetickej bezpečnosti,“ priblížila spoločnosť. Dátová infraštruktúra a polovodiče budú podľa analytika spoločnosti Dominika Hapla aj naďalej kľúčové pre rozvoj technológií, ktoré formujú digitálny vek. Investície do týchto sektorov sú vzhľadom na digitálnu transformáciu perspektívne a očakáva sa ich pokračujúci rast aj v nasledujúcich rokoch, uviedol analytik. Pokroky v oblasti umelej inteligencie a v strojovom učení by mali zároveň podporiť rozvoj robotiky a automatizácie, pričom globálny trh s robotikou by mal podľa odhadov vzrásť na 99,4 miliardy dolárov (95,64 miliardy eur) do roku 2030.

Umelá inteligencia a inovácie otvárajú podľa spoločnosti nové možnosti aj v oblasti biotechnológií, genetiky, telemedicíny a taktiež v prevencii a liečbe chorôb. „S pokročilým výskumom a vývojom nových liekov či diagnostických prístrojov sa zdravotnícke firmy zefektívňujú a otvárajú si nové možnosti rastu ziskov. Zdravotníctvo má navyše tendenciu byť menej citlivé na ekonomické cykly v porovnaní s inými odvetviami,“ priblížil Hapl. Napriek rastovému potenciálu týchto segmentov je podľa analytika pri investovaní do konkrétnych spoločností dôležité vykonať vhodný prieskum a zhodnotiť situáciu, prípadne sa poradiť s odborníkom ohľadom výberu investičných príležitostí. „Odporúčame však nevsadiť výlučne na jednu kartu a neinvestovať všetky prostriedky len do jedného segmentu či jednej spoločnosti, ale skombinovať rôzne odvetvia a typy aktív, nakoľko diverzifikácia znižuje riziko,“ uzavrel Hapl.