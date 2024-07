Investičný svet je ich plný: Poznáte tieto porekadlá?

Foto: unsplash.com/Chris Liverani

Je potrebné investovať iba do bezpečných prístavov alebo hľadať ihlu v kope sena?

Svet investovania je zaplavený prísloviami. Niektoré sú vyslovene absurdné, iné obstáli v teste časom a dokážu sporiteľom priniesť úžitok aj dnes. Tie kľúčové zhrnul Tim Bennett z Killik & Co. Tu sú niektoré z nich.

Väčšina ľudí sa pri investovaní najviac obáva dennodenných pohybov akcií nahor a nadol. Skutočný problém však je, keď prídu ťažké časy a vy nemáte dostatok hotovosti na splácanie svojich záväzkov. To platí ako pre domácnosti, tak aj pre firmy. Práve vtedy zistíte skutočnú dôležitosť porekadla „hotovosť je kráľom“. Ako sa brániť? „Uistite sa, že ste v pozícii, kedy ako investor dokážete zvládať nečakané udalosti a využiť prepady a nízke ceny akcií vo svoj prospech,“ hovorí Tim Bennett.

Opakom je porekadlo „hotovosť je odpad“ (po anglicky sa rýmuje „cash is trash“). To je snáď ešte významnejšie, najmä z pohľadu dlhodobých investícií. Uložiť svoje peniaze na dôchodok do termínovaných účtov alebo do iných investícií peňažného trhu nie je dobrý nápad. Tento spôsob zhodnocovania prostriedkov vám s najväčšou pravdepodobnosťou neprinesie ani výnosy, ktoré by dokázali prekonať infláciu.

Čas na trhu je dôležitejší ako časovanie trhu

Časovanie trhu je náročné. Tak znie základná investičná poučka. Ceny aktív sa najmä v krátkodobom horizonte pohybujú náhodne a v ich pohybe tak neexistuje vzorec ani logika. Snažiť sa z rozbehnutého vlaku vystúpiť a presunúť peniaze z akcií do bezpečných aktív je ťažšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Pri takomto počínaní ľudia najčastejšie presunú svoj majetok do menej ziskových investícií až po tom, ako ceny akcií prudko poklesnú. Ak sa vám aj podarí správne načasovať prepad na trhu, čaká vás rovnako náročná úloha – správne načasovať návrat do rizikových aktív.

Snažíte sa pri investovaní riadiť aj investičnými odporúčaniami? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Všetci, ktorých vidíte v televízii, sú preživší, sú jedno percento, ktoré prekonalo minulý prepad. To, čo nevidíte, sú všetci zvyšní, ktorí sa snažili poraziť trh a zlyhali,“ hovorí Bennett. Čo teda odporúča? Zotrvajte v dlhodobej stratégii, uistite sa, že máte správne nastavený rizikový profil a viete, aké potenciálne straty môžete pri prepadoch zaznamenať, sústreďte sa na dlhodobý horizont a nemeňte nastavený kurz.

Nehľadajte ihlu v kope sena, kúpte celú kopu

Na to, aby ste vyhrali, nemusíte byť aktívny investor. Každodenné hľadanie tej najlepšej a najvýhodnejšej investície je nielen časovo náročné, ale je aj mimoriadne ťažké. Niektorí ekonómovia dokonca tvrdia, že takmer nemožné. Dobrou voľbou pre drobných investorov je nákup celého trhu. Pri pasívnom indexovom investovaní totiž namiesto jednotlivých titulov nakupujete celý trh prostredníctvom jedného z indexov. V ňom sú už obsiahnuté všetky kľúčové a najviac ziskové firmy z danej krajiny a okrem okamžitého prístupu k danému trhu získavate aj automatickú diverzifikáciu. To znamená, že nákupom jedného pasívneho fondu investujete do desiatok (stoviek) jednotlivých firiem. Napĺňate tak ďalšiu základnú radu – a to nemať všetky vajcia v jednom košíku.

Ďalšou výhodou pasívneho investovania sú jeho nízke poplatky. Tie sa prejavia až pri dlhodobom časovom horizonte. Na dôchodku tak vďaka relatívne nižším poplatkom môžete mať s pasívnym prístupom k investovaniu viac peňazí v portfóliu, ako pri aktívne riadených investíciách. A to iba kvôli efektívnejším nákladom na správu. Zároveň kvôli kopírovaniu indexu nehrozí, že vyberiete práve tie akcie, ktorým sa z dlhodobého hľadiska nebude dariť. Aj najslávnejší aktívny investor Warren Buffett prevedie po svojej smrti svoje prostriedky na indexové fondy. A to hovorí za všetko.