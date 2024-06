Investičné portfólio si zvládne vytvoriť naozaj každý: Ako nechať úspory efektívne pracovať?

Foto: unsplash.com/Kanchanara

Investičné portfólio je jedným zo základných pojmov osobných financií. Ide o zbierku investícii, ktorá by mala byť dostatočne silná a rôznorodá na to, aby smerovala k dosiahnutiu stanovených cieľov.

V odbornejšom žargóne je investičné portfólio súbor finančných aktív vo vlastníctve jednej osoby, prípadne nejakého iného subjektu. Môže zahŕňať investície, ako napríklad akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti či podielové fondy. Cieľom investičného portfólia je budovať bohatstvo v priebehu času.

Portfólio vo finančnom ponímaní je skôr abstraktný spôsob, ako označovať skupinu investičných aktív. V závislosti od charakteru a stanoveného cieľa sa rozlišujú rôzne druhy portfólií. Môžu to byť zdaniteľné investičné portfóliá, dôchodkové portfóliá či prípadne portfóliá rezidenčných nehnuteľností, ktoré vlastnia mnohé realitné kancelárie.

Ako začať s investičným portfóliom?

Na začiatok je veľmi dôležité definovať svoje ciele a toleranciu rizika. Úspešnú stratégiu však tvorí neustále vzdelávanie sa a získavanie informácií o rôznych investičných možnostiach a ich charakteristikách. To následne vedie k zhodnoteniu svojej finančnej situácie teda príjmov, výdavkov, dlhov či nadobudnutého majetku.

V tomto bode, po dôkladnej analýze svojej finančnej situácie a po nadobudnutí základných poznatkov, je už pomerne jednoduché vytvoriť si investičný plán. Ten pozostáva z toho, že si investor určí koľko peňazí chce mesačne investovať, do akých aktív, v akom časovom horizonte a načrtnú sa taktiež aj očakávané výnosy. Ak má mať investovanie zmysel, je potrebná trpezlivosť. Je dôležité vyhýbať sa impulzívnym rozhodnutiam založeným na krátkodobých výkyvoch. Investovanie je dlhodobá snaha a trpezlivosť k tomu patrí.

Štyri typy portfólií

Konštrukcia portfólia je rovnako jedinečná ako osoba, ktorá sa rozhodne začať investovať. Časom sa nastavuje tak, aby odrážala konkrétne preferencie a ciele.

Konzervatívne portfólio sa zvykne označovať aj ako defenzívne portfólio, prípadne portfólio na zachovanie kapitálu. Takéto portfólia udržujú nízke riziko, ktoré sa dosahuje vlastnením dlhopisových fondov a výnosných dividendových akcií. Defenzívne portfólio sa volí najmä vtedy, ak daný jedinec nechce riskovať stratu svojho kapitálu.

Agresívne portfólio veľmi efektívne zhodnocuje vložený kapitál. Je ideálne pre mladších či rizikovo tolerantnejších investorov. Zvyčajne zahŕňajú volatilnejšie investície, ako sú rastové akcie určitých spoločností. Takéto portfóliá zahŕňajú špekulatívne investície, či kryptomeny.

Príjmové portfólio je zamerané na poskytovanie spoľahlivého príjmu z aktív, ako sú komunálne dlhopisy a akcie vyplácajúce dividendy.

Spoločensky zodpovedné portfólio sa zameriava na oblasť životného prostredia, či sociálnych vecí. Cieľom tohto portfólia je investíciami prispievať k dobru pre spoločnosť. Takéto portfóliá môžu byť vytvorené pre rast alebo ochranu aktív a štruktúrované pre akúkoľvek úroveň rizika alebo investičného cieľa. Kľúčové je, že uprednostňujú akcie a dlhopisy, ktorých cieľom je minimalizovať alebo zvrátiť vplyv na životné prostredie prípadne podporovať rozmanitosť a rovnosť.

Typov portfólií je samozrejme viacero a taktiež je úplne bežnou praxou aj to, že sa medzi sebou mixujú a tak vznikajú jedinečné portfólia klientovi šité priamo na mieru.

Ako spravovať investičné portfólio

Budovanie a správa portfólia je jednou zo základných úloh investovania. Finanční experti sa často fokusujú najmä na portfóliá akcií a dlhopisov. Mnoho ľudí si ale vytvára portfóliá predovšetkým kvôli možnosti investovania do zlata, nehnuteľností či kryptomien.

Kľúčové koncepty riadenia investičného portfólia zahŕňajú pochopenie tolerancie voči riziku, diverzifikáciu aktív a schopnosť prehodnocovať alokáciu aktív.

Investičné portfólio je možné predstaviť si ako koláč, ktorý je rozdelený na kúsky rôznych veľkostí, pričom každý z nich predstavuje inú triedu aktív a typ investície. Dobre rozvrhnuté portfólio je vtedy, ak sa dosiahne priemerná alokácia medzi výnosmi a rizikom.

Tolerancia rizika

Tolerancia rizika vyjadruje, do akej miery je investor ochotný akceptovať možnosť straty peňazí v snahe o väčšie výnosy. Vlastnú toleranciu rizika je však možné posúdiť, až keď sa reálne vložia peniaze na trh. Pre začiatočníkov je dobré držať sa pravidla, ktoré spočíva v tom, že sa riskantnejšie stratégie prijímajú na začiatku, teda v bode, keď sme od cieľa, čo najďalej. Konzervatívnejšie stratégie sa zase uzatvárajú neskôr.

Osobná tolerancia voči riziku by mala určovať, ako si svoje portfólio vytvoriť. Ak by riskantné stratégie mali v niekom vzbudzovať nepokoj, je vhodnejšie prikláňať sa celý čas ku konzervatívnejším rozhodnutiam.

Diverzifikácia

Pokiaľ ide o budovanie investičného portfólia, nie je dobré staviť všetko iba na jednu kartu. Portfólio si diverzifikáciu vyžaduje.

Zdravá kombinácia rôznych investičných aktív – akcií, dlhopisov, či vzácnych kovov udržuje portfólio rastúce v rôznych trhových scenároch. Aj keď isté prvky v danom portfóliu klesajú, dobre vyvážená akciová zložka by mala rozdiel vyvážiť.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť diverzifikáciu portfólia, je investovanie do indexových fondov a ETF. Dobre diverzifikované portfólio je možné zostaviť s dvomi alebo tromi fondmi. V každom prípade je tu aj možnosť poradiť sa s odborníkom na investície. No treba rátať s tým, že v tomto prípade to bude o niečo drahšie, ako keď si človek nastaví portfólio sám.

Alokácia aktív popisuje rozdelenie a percentuálne zastúpenie akcií, dlhopisov či iných komponentov v portfóliu. V závislosti od investičnej stratégie sa nastaví percento každého typu aktív, aby sa dosiahli ciele. Ako trhy v priebehu času rastú a klesajú, alokácia aktív má tendenciu dostať investora mimo mínus.

Rebalansovanie zase popisuje proces prerozdelenia, resp. zmenu percentuálneho zastúpenia jednotlivých prvkov portfólia, aby sa rozdelenie portfólia vrátilo na správnu mieru a nenarušila sa tak stratégia investovania. No tento a taktiež aj mnoho iných aspektov investovania už dnes robia automaticky mnohé roboty vrátane umelej inteligencie.

Bez ohľadu na to, koľko informácií o investovaní potenciálny investor nadobudne, dobré investovanie bude vždy stáť iba na jednom bode – a to na odhodlanosti investovať. Až prax ukáže, čo všetko si všímať a na čo si dávať pozor, aby investície rástli čo najviac. Ostáva teda už iba jediné, chopiť sa šance a investovať voľné prostriedky vždy, keď je na to priestor.