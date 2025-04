Investície v USA od Trumpovho nástupu presiahli päť biliónov dolárov

Americký prezident Donald Trump počac tlačového brífingu vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago vo februári 2025. Foto: SITA/AP

Investície v Spojených štátoch od januárového nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úradu prekročili päť biliónov dolárov a vytvoria zhruba 451.000 pracovných miest.Uviedol to server Fox Business, ktorý sa opiera o analýzu firemných oznámení a správ expertov z jednotlivých odvetví. Ide o investície od amerických aj zahraničných spoločností. Trump sa snaží lákať zahraničné firmy aj zavádzaním ciel.

Medzi najväčšie firmy, ktoré sa rozhodli investovať v USA, patria Apple, Nvidia, Softbank, Oracle či OpenAI. Posledné tri investujú celkovo 500 miliárd dolárov do najväčšieho projektu infraštruktúry pre umelú inteligenciu (AI) v histórii, uvádza Biely dom.Od 20. januára, keď Trump zložil prísahu, tak rôzne priemyselné odvetvia v Spojených štátoch získali prostredníctvom domácich a zahraničných investícií zo štyroch krajín celkovo asi 5,2 bilióna dolárov. Samotný projekt infraštruktúry pre AI financovaný spoločnosťami Softbank, Oracle a OpenAI spolu s investíciou 500 miliárd USD od výrobcu čipov Nvidia by mali vytvoriť skoro polovicu z novovytvorených pracovných miest.

Investície zo súkromného sektora smerujú aj do farmaceutického priemyslu a do energetiky. Napríklad juhokórejská automobilka Hyundai sa zaviazala investovať 21 miliárd dolárov, čo by malo samo o sebe vytvoriť zhruba 100.000 pracovných miest. Celkovo už súkromný sektor investoval do amerických podnikov viac ako 1,8 bilióna dolárov.

Americký prezident Donald Trump v apríli 2025. Foto: SITA/AP

Zahraničné investície od Trumpovho nástupu do úradu tvoria viac ako polovicu celkových investícií v USA – zhruba 3,3 bilióna dolárov. Zahraničné investície do amerického priemyslu pochádzajú zo Spojených arabských emirátov (SAE), Japonska, Saudskej Arábie a z Indie. Medzi týmito krajinami najviac investujú Spojené arabské emiráty, ktoré sa v marci zaviazali k investičnému rámcu v objeme 1,4 bilióna dolárov zameranému na priemyselné odvetvia v USA na obdobie desiatich rokov.Medzi ďalšie krajiny, ktoré avizovali investície do amerických produktov a priemyselných odvetví, patrí Japonsko. To sa zaviazalo investovať jeden bilión dolárov. Ďalej je to Saudská Arábia so záväzkom investícií za 600 miliárd dolárov a India so sumou 310 miliárd dolárov.

„Ekonomická agenda prezidenta Donalda Trumpa inšpiruje firmy k investíciám v Amerike,“ povedal Alex Pfeiffer z tlačového oddelenia Bieleho domu. „Státisíce dobre platených pracovných miest už boli oznámené a ďalšie sú na ceste,“ dodal. Záujem o investície v USA podľa neho podporujú prezidentove nízke dane, nízka regulácia a politika America First (Amerika na prvom mieste).

Joe Biden. foto: TASR/AP

Bývalý americký prezident Joe Biden vlani v novembri naznačil, že jeho administratíva zabezpečila od súkromného sektora investície zhruba za jeden bilión dolárov, uviedol v tlačovej správe Biely dom. Vlani v novembri sa v USA konali prezidentské voľby, v ktorých Trump ako kandidát Republikánskej strany zvíťazil nad Kamalou Harrisovou z Demokratickej strany. Biden, tiež z Demokratickej strany, kandidatúru na druhé funkčné obdobie vlani v lete vzdal.