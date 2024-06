Investíciám v sektore podnikových služieb sa darí aj v regióne CEE

Foto: unsplash.com/Christian Dubovan

Investície v sektore globálnych podnikových služieb neklesajú, a to ani pri pretrvávajúcej ekonomickej neistote. Darí sa im aj v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Ukázal to prieskum spoločnosti KPMG, ktorý skúmal výzvy a trendy tohto sektora v regióne CEE v čase, keď prechádza významnou transformáciou. Informovala o tom Monika Révayová z KPMG Slovensko.

Multiprocesné digitálne centrá sa stávajú kľúčovými poradcami pre firmy, čo zvyšuje dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch. Región CEE je pre tento sektor atraktívny vďaka svojej výhodnej geografickej polohe, platovým podmienkam, kvalifikovanej pracovnej sile a rozvinutej IT infraštruktúre. Spoločnosť KPMG pripomenula, že na Slovensku zamestnávajú centrá zdieľaných služieb približne 40 000 ľudí a sú tretím najväčším zamestnávateľom.

„Vďaka novým procesom sa mení aj postavenie podnikových služieb. Kým pôvodne slúžili ako doplnkový subjekt, poskytujúci služby pre koncern a materskú spoločnosť, v súčasnosti sú motorom ich transformácie,“ uviedol Lukáš Mikuš z KPMG na Slovensku.

Stupňujú sa aj požiadavky na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov

Doteraz bola za najvýhodnejšiu lokalitu pre centrá zdieľaných služieb považovaná India, a to pre výhodné finančné podmienky. Avšak prieskum KPMG ukázal, že pri kvalifikovaných pozíciách, vyžadujúcich si dlhšiu prax, je optimálny práve región CEE, keďže mzdové náklady na týchto pozíciách sa hýbu v Indii o 14 % vyššie.

Centrá zdieľaných služieb by sa mohli stať tiež priekopníkmi vo využívaní generatívnej umelej inteligencie (AI) a ďalších pokrokových technológií. Podľa spoločnosti KPMG však pri takejto komplexnej transformácii budú centrá potrebovať nové odborné zručnosti. Podľa prieskumu spoločnosti záujem bude najmä o dátových analytikov, RPA (robotická procesná automatizácia) inžinierov či inštruktorov a špecialistov zákazníckych služieb.

Príležitosť pre centrá by mohla predstavovať aj oblasť vykazovania informácií o udržateľnosti – environmentálnych, sociálnych a riadiacich stratégií (ESG). Povinnosť sa dotkne totiž aj sektora podnikových služieb. Pre nadnárodné spoločnosti by tak mohlo byť podľa KPMG výhodné v budúcnosti delegovať povinnosti spojené s vykazovaním ESG štandardov na centrá zdieľaných služieb. Popri znížení administratívnej záťaže by konsolidácia týchto procesov v centre zdieľaných služieb mohla spoločnostiam priniesť aj nemalé úspory.