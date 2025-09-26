Inflačné očakávania v eurozóne vyskočili najvyššie za 3 roky: Čaká nás drahší rok 2026?

Krátkodobé aj dlhodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa minulý mesiac zvýšili, pričom dlhodobé dosiahli najvyššiu úroveň za tri roky. Poukázali na to v piatok zverejnené výsledky prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). Informovala o tom agentúra Reuters.
Prieskum očakávaní spotrebiteľov v oblasti vývoja inflácie v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch ukázal, že spotrebitelia predpokladajú v sledovanom období infláciu na úrovni 2,8 %. V júli to bolo 2,6 %. ECB zrealizovala prieskum v 11 krajinách eurozóny na vzorke 19.000 ľudí.
Po stagnácii osem mesiacov po sebe vzrástli v auguste aj dlhodobé inflačné očakávania, ktoré zahrnujú obdobie piatich rokov. Tie sa zvýšili na 2,2 % z júlových 2,1 % a dosiahli tak najvyššiu úroveň od augusta 2022.
Iba inflačné očakávania na obdobie troch rokov zotrvali na pôvodnej úrovni. Ako v júli, tak aj v auguste predstavovali 2,5 %.
Zároveň sa zvýšili očakávania spotrebiteľov, ktoré sa týkajú rastu nominálneho príjmu v nasledujúcich 12 mesiacoch. Zatiaľ čo v júli dosiahli 0,9 %, v auguste predstavovali 1,1 %, uviedla ECB.
Čo sa týka rastu nominálnych výdavkov, očakávania sa v porovnaní s júlom nemenili. Mierne sa však zvýšili očakávania v oblasti miery nezamestnanosti.