Inflácia vo Francúzsku dosiahla v júli päťmesačné maximum: Ceny potravín a služieb rástli

Medziročná miera inflácie vo Francúzsku zostala v júli stabilná na júnovej úrovni 1 %. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje štatistického úradu INSEE, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Ide o najvyššiu mieru inflácie za päť mesiacov a zhoduje sa s prognózami analytikov.
K júlovej inflácii v druhej najväčšej ekonomike eurozóny prispelo najmä zrýchlenie tempa rastu cien potravín (na 1,6 % z 1,4 % v júni) aj cien služieb (na 2,5 % z 2,4 %), čo však bolo kompenzované väčším poklesom cien energií (-7,2 % oproti -6,7 %). Ceny priemyselných výrobkov klesli rovnakým tempom ako v júni (-0,2 %).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júli zvýšili o 0,2 % po náraste o 0,4 % v júni.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, vo Francúzsku v júli vzrástol medziročne o 0,9 %, rovnako ako v júni, a medzimesačne o 0,3 % (0,4 % v júni). Aj tieto údaje sa zhodujú s rýchlym odhadom.