Inflácia v USA v septembri 2025 prekvapila: Rast cien bol miernejší, než sa čakalo

Medziročný rast inflácie v USA sa v septembri zrýchlil menej, ako analytici očakávali. Ukázali to v piatok najnovšie údaje štatistického oddelenia ministerstva obchodu, ktorých uverejnenie meškalo pre odstávku vlády, tzv. shutdown. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Podľa týchto údajov sa index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojených štátoch v septembri 2025 zvýšil medziročne o 3 % po náraste o 2,9 % v auguste. Analytici pritom odhadovali, že miera inflácie dosiahne v septembri 3,1 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v septembri stúpli 0,3 % po augustovom zvýšení o 0,4 %. V tomto prípade analytici očakávali, že aj v septembri vzrastú ceny o 0,4 %.
Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v septembri stúpla medziročne o 3 %, čo bol miernejší nárast ako o 3,1 % v auguste. Medzimesačne sa zvýšila o 0,2 % (0,3 % v auguste). Analytici očakávali, že jadrová inflácia si v septembri udrží rovnaké tempo rastu, aké dosiahla v predchádzajúcom mesiaci.