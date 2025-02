Inflácia v USA v januári prekvapivo vzrástla na tri percentá

Foto: unsplash.com/Aaron Burden

Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Spojených štátoch sa v januári zrýchlilo na tri percentá z 2,9 percenta v decembri. Oznámilo to v stredu americké ministerstvo práce. Analytici pritom v ankete agentúry Reuters predpovedali, že medziročná miera inflácie zostane na decembrovej úrovni.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v januári zvýšili o 0,5 percenta. Zaznamenali tak najvýraznejší medzimesačný nárast od augusta 2023. Analytici pritom očakávali, že medzimesačný rast spomalí na 0,3 percenta z decembrových 0,4 percenta.

Údaje podporujú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) nebude ponáhľať s ďalším znižovaním úrokových sadzieb. Americký prezident Donald Trump však presadzuje redukciu úrokov s cieľom podporiť domácu ekonomiku. „Úrokové sadzby by sa mali znížiť, išlo by to ruka v ruke s nadchádzajúcimi clami,“ napísal v stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Fed v januári podľa očakávania ponechal svoju základnú úrokovú sadzbu bez zmeny v pásme 4,25 až 4,50 percenta. Prerušil tak znižovanie úrokových sadzieb, ktoré sa začal v septembri minulého roka.