Inflácia v USA v auguste nezmenená: Fed môže pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky

Cenový index preferovaný americkou centrálnou bankou (Fed) signalizuje, že inflácia v USA v auguste stagnovala v súlade s predpoveďami ekonómov. To podporuje očakávania, že Fed bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, v auguste medziročne vzrástol o 2,9 % rovnako ako v júli, čo bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. V medzimesačnom porovnaní stúpol o 0,2 %.
PCE vrátane výdavkov na potraviny a energie sa v auguste medziročne zvýšil o 2,7 % po júlovom náraste o 2,6 %. Medzimesačne si polepšil o 0,3 %.
Hoci inflačný cieľ Fedu je stanovený na 2 %, tieto údaje pravdepodobne nezmenia smerovanie menovej politiky v USA. Fed v minulom týždni prvýkrát v tomto roku znížil úrokové sadzby a signalizoval, že do konca roka by mohol menovú politiku uvoľniť ešte dvakrát.