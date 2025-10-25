Inflácia v USA prekvapila: Analytici očakávajú tri zníženia úrokov Fedu za sebou

Americká centrálna banka (Fed) by mohla úrokové sadzby znížiť o štvrť percentuálneho bodu na najbližších nie dvoch, ale troch zasadnutiach. Najnovší odhad analytikov vychádza z údajov o vývoji inflácie v USA za september. Tá sa síce mierne zrýchlila, avšak nie do takej miery, ako sa očakávalo. Informovala o tom agentúra Reuters.
Medziročná miera inflácie v USA dosiahla v septembri 3 %, uviedlo v piatok (24. 10.) americké ministerstvo práce. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci sa tak mierne zrýchlila, keď v auguste dosiahla 2,9 %. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters však za september očakávali zrýchlenie inflácie na 3,1 %.
Miernejšia než očakávaná inflácia posilňuje pozície „jastrabov“ v centrálnej banke, ktorí presadzujú výraznejšie uvoľňovanie menovej politiky. Analytici preto po zverejnení údajov o inflácii v USA upravili svoje pôvodné prognózy v oblasti vývoja úrokových sadzieb. Pravdepodobnosť, že Fed zníži hlavnú úrokovú sadzbu na budúci týždeň o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,75 % – 4 %, stanovili na takmer 100 % a v prípade decembrovej redukcie sadzby o ďalších 25 bázických bodov na 95 %.
Analytici navyše najnovšie očakávajú ďalšie zníženie sadzby aj na prvom zasadnutí v budúcom roku, ktoré sa uskutoční v januári. Pravdepodobnosť v tomto prípade stanovili na 55 %, zatiaľ čo pred zverejnením údajov o vývoji inflácie za september bola stanovená na menej než 50 %.