Inflácia v Turecku zvoľnila rýchlejšie, než sa čakalo

Turecké bankovky. Foto: unsplash.com/Omid Armin

Medziročný rast spotrebiteľských cien v Turecku v decembri spomalil výraznejšie, než sa čakalo. Miera inflácie klesla na 44,38 percenta z tempa 47,09 percenta v predchádzajúcom mesiaci, oznámil v piatok turecký štatistický úrad. Ekonómovia v ankete agentúry Bloomberg očakávali, že inflácia klesne na 45,2 percenta.

Medzimesačne ceny vzrástli o 1,03 percenta, pričom v novembri ich rast predstavoval 2,24 percenta, dodali štatistici. Ekonómovia oslovení Bloombergom v priemere očakávali medzimesačný rast cien o 1,6 percenta.

Medziročne najviac, o 91,64 percenta, vzrástli v decembri ceny v kategórii vzdelávanie. Nasledovali ceny bývania, ktoré vzrástli o viac než 69 percent. Za samotný január medzimesačne najviac, o 2,78 percenta, zdražel nábytok a vybavenie domácností. Odevy oproti predchádzajúcemu mesiacu naopak zlacnelo o 0,67 percenta.

Pri stanovovaní menovej politiky budú naďalej obozretní

Údaje o inflácii štatistici zverejnili krátko po znížení sadzieb, ku ktorému 26. decembra pristúpila centrálna banka a ktoré bolo prvým po takmer dvoch rokoch. Centrálni bankári základnú sadzbu znížili o 2,5 percentuálneho bodu na 47,5 percenta. Uviedli, že v budúcnosti budú pri stanovovaní menovej politiky naďalej obozretní.

Predvlani v júni centrálna banka začala rázne zvyšovanie úrokových sadzieb v snahe dostať infláciu pod kontrolu. Základná sadzba tak postupne vzrástla z 8,50 percenta na 50 percent. Centrálni bankári prikročili k sprísňovaniu menovej politiky, keď prezident Recep Tayyip Erdogan zmenil postoj a prestal brojiť proti vysokým sadzbám. Jeho niekdajší prístup je podľa väčšiny ekonómov do veľkej miery zodpovedný za to, že sa do Turecka vrátila menová kríza, ktorá prudko zvýšila životné náklady obyvateľov.