Inflácia v Turecku v auguste spomalila: Rast cien sa drží pod 33 %, pozrite si detailné čísla

Rast spotrebiteľských cien v Turecku sa aj v auguste opäť spomalil, už piaty mesiac po sebe. Ukázali to v stredu údaje tureckého štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a portálu businesstimes.
Podľa predbežných údajov štatistického úradu sa medziročná miera inflácie v Turecku v auguste 2025 znížila na 32,95 % z 33,52 % v júli.
V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien (CPI) v auguste zvýšil o 2,04 %.
Štatistiky odhalili tiež, že v auguste medziročne vzrástli ceny potravín a nealkoholických nápojov o 33,28 %, ceny dopravy o 24,86 % a ceny bývania až o 53,27 %.
Jadrový index spotrebiteľských cien, bez nestálych cien energií, potravín, nápojov a tabaku, v auguste 2025 vzrástol medziročne o 33 % a medzimesačne o 1,69 %.