Inflácia v Rusku spomalila na najnižšiu úroveň za 17 mesiacov: Pozrite si aktuálne čísla

Medziročná miera inflácie v Rusku v septembri opäť klesla, už šiesty mesiac po sebe, a na najnižšiu úroveň za 17 mesiacov. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS a portálu tradingeconomics.
Podľa najnovších štatistík miera inflácie v Rusku v septembri 2025 klesla na 7,98 % z 8,14 % v predchádzajúcom mesiaci. To je jej najnižšia úroveň od apríla 2024.
Tento výsledok sa zhoduje s prognózou centrálnej banky. Ale tempo rasu spotrebiteľských cien sa stále drží výrazne nad jej cieľovou úrovňou 4 %.
Štatistiky ukázali, že ceny potravín rástli v septembri pomalším tempom (9,46 % oproti 9,8 % v auguste), zatiaľ čo rast cien nepotravinárskeho tovaru bol stabilný (na úrovni 3,85 %) a stagnoval aj rast cien služieb (na úrovni 11,09 %).
Jadrová inflácie, bez nestálych cien potravín a energií, sa zmiernila na 7,7 % z 8 % v auguste.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Rusku v septembri zvýšili o 0,34 % po poklese o 0,4 % v auguste.